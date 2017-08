Číňan prevážal v batožine amputované ruky svojho brata

Bezpečnostný skener ukázal, že v batožine 50-ročného muža sú ľudské ruky. Muž po zadržaní vysvetlil, že po úraze boli amputované jeho bratovi, ktorý ho požiadal, aby ich previezol domov.

„Spýtal som sa ho, čo má v batožine, a on mi odpovedal, že ľudské ruky,“ opisuje situáciu jeden zo zúčastnených. Zamestnanci bezpečnostnej služby muža ihneď zadržali, pretože mali za to, že je zapletený do vraždy.

Až potom nešťastník – médiá uvádzajú iba priezvisko Čeng – vysvetlil, že sú to amputované ruky jeho brata, ktorý o ne prišiel po zásahu elektrickým prúdom.

Čeng ďalej povedal, že brat ho požiadal, aby mu s prevozom končatín pomohol. Chcel si ich uložiť, a mať tak istotu, že po smrti budú končatiny pochované spolu s jeho telom. Ak má totiž nebožtík nájsť posmrtný pokoj, musí byť podľa čínskej tradície telo po smrti spopolnené či pochované vcelku.

Prípad, ktorý sa stal koncom júla, rozprúdil medzi čitateľmi živú debatu: lekársky personál by totiž v prípade prevozu častí ľudského tela mal správne poskytnúť príslušné dokumenty.

Denník South China Morning Post s odkazom na zamestnancov autobusovej stanice uviedol, že cestujúci nemôžu s ohľadom na bezpečnosť a hygienu prevážať časti ľudského tela v autobusoch, aj keby mali všetky náležité dokumenty.

Ostraha muža prepustila potom, čo jeho výpoveď overila v nemocnici, kde jeho brat ležal. Čeng bude musieť nájsť iný spôsob, ako amputované končatiny do domovského mesta dopraviť, napísali miestne médiá.