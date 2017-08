Vo Váhu uhynuli tisícky rýb, hľadajú vinníka

Rieku Váh postihla najväčšia pohroma od roku 2007. Aspoň tak to tvrdia miestni rybári, podľa ktorých minulý týždeň na toku medzi Nemšovou a Trenčínom uhynulo až niekoľko tisícok rýb. Známky choroby vykazujú po mrenách severných už aj podustvy.

Hoci sa prípadom už zaoberajú príslušné ministerstvá, vodohospodári i veterinári, najväčší smútok zažívajú rybári. Tí sa počas minulého týždňa bezmocne prizerali tomu, ako dolu Váhom plávajú ryby hore bruchami. Anton Beták, člen Slovenského rybárskeho zväzu a Rybárskej stráže, sa išiel pozrieť ku Skalke nad Váhom. Tam našiel podustvy v pomerne zúboženom stave.

„Čo sa týka mreny severnej, ktorá padla ako prvá, ide rádovo o tisíce kusov. Nedá sa to presne určiť. Len do kafilérie išlo asi tristo kíl. Z každej ryby sa dá vyzbierať maximálne dvadsať percent mäsa, tak si to môžete aj sami zrátať, koľko ich naozaj uhynulo,“ vzdychol si. „Dúfame, že nepríde druhá vlna otravy, pretože momentálne som bol na kontrole pod kláštorom, kde preteká Sučanka, a v húfoch tam stoja stovky rýb, ktoré sú omámené, stratili prirodzenú plachosť, takže je pravdepodobné, že to zasiahlo aj ich imunitný systém. Čaká ich nemilý osud,“ vysvetlil Beták.

Nie je vôbec jasné, čo hromadný úhyn spôsobilo

Podľa neho zatiaľ nie je vôbec jasné, čo hromadný úhyn spôsobilo, podozrenie však malo padnúť aj na nemšovskú čističku odpadových vôd. „Nemôžem povedať, že otravu spôsobila priamo ona, to si určite nedovolím tvrdiť. Viem však, že v rieke bola zaznamenaná až štvornásobne zvýšená hladina amoniaku,“ poznamenal. „Práve on spôsobuje zlyhanie imunitného systému, ryby následne uhynú na bakteriálne ochorenie,“ podotkol Beták.

Beták poukázal na fakt, že čistička je momentálne v rekonštrukcii a splaškové vody vypúšťa do Váhu s riadnym povolením. „Aj to však musí byť, samozrejme, tiež v nejakej rozumnej miere. Navyše by to malo byť koordinované s prepustením väčšieho množstva prietoku vody cez staré koryto, čo však asi nebolo. Minulý týždeň bolo horúco, takže kombinácia všetkých týchto faktorov mohla spôsobiť nepríjemnosti,“ doplnil.

Rybári teraz čakajú na rozbor od patológa, ktorý môže určiť presnú príčinu smrti ich obľúbených zvierat. „Ide o otravu a úhyn veľkého rozsahu. Od roku 2007, keď to bolo, žiaľ, ešte niekoľkonásobne horšie, je toto len druhá katastrofa tohto typu,“ dodal Beták.

Ten bol skontrolovať stav rýb. „Chodievam tam niekoľkokrát denne. Predovšetkým k tej časti, kde sa do koryta Váhu vlieva potok. Už len to, že ryby sa tlačia presne tam, svedčí o tom, že inštinktívne vyhľadávajú vodu, ktorá nie je znečistená,“ spomenul Beták.

Bagin: Za úhyn môže skôr príroda

Slová podozrenia dopadli na nemšovskú čističku odpadových vôd. Jedným z jej konateľom je aj primátor mesta František Bagin. Za úhyn rýb podľa neho určite nemôže žiadna otrava, ale skôr viní prírodu.

„Určite znečisťujeme, to veru nemôžeme tajiť, ale že by to bolo pravým dôvodom tejto tragédie… Sú malé prietoky vôd a je tam veľa rastlín, tie uberajú rybám kyslík, navyše minulý týždeň nás zasiahli veľmi vysoké teploty. Aj Sučanka sa zmenila na barinu, mala takmer 38 stupňov, chodilo sa v nej ako v termálnom kúpeli.“

Ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Jozef Bíreš zdôraznil, že takýto masívny úhyn rýb musí v prvom rade riešiť majiteľ povodia rieky, potom životné prostredie a ak treba, tak aj regionálna veterinárna a potravinová správa.

„Podmienkou je odobrať vzorky vody a uhynutých rýb. Pokiaľ sú ešte živé, je to ešte lepšie,“ ozrejmil profesor s tým, že ak je zaznamenaná zmena farby či zápach povodia, ide sa po rieke a zisťuje sa, kde sa možné znečistenie začína – a kde sa končí.

Ide o druhý najrozsiahlejší úhyn na toku rieky Váh

„To robí väčšinou inšpekcia životného prostredia. Je dôležité rozlíšiť, či je to otázka tohto extrémneho počasia, že klesla voda, je málo kyslíka a ryby hynú prirodzenou smrťou, alebo je za tým nejaká chemická látka. Existuje celý komplex postupov, ako odhaliť a odstrániť príčinu, pretože keď vám rybári hovoria, že takéto niečo nepoznajú, je to vážne,“ zdupľoval Bíreš.

Ak podľa neho tok Váhu poklesol, a teda je tam menší obsah vody, aj chemické látky, pokiaľ sa v rieke rozplynú, vedia byť v takomto prípade o poznanie koncentrovanejšie. „My musíme vylúčiť, či to naozaj nie je nejaká nákaza, teda infekčné ochorenie, a takisto zabezpečiť aj chemickú analýzu na diagnostickom ústave. U rýb, pokiaľ nepoznáte aspoň predpokladaný zdroj, je nutné vyšetriť veľa látok, vírusy aj baktérie, aby sme sa dopracovali k exaktnému výsledku,“ uzavrel Bíreš.

Podľa rybárov ide za posledných desať rokov o druhý najrozsiahlejší úhyn na toku rieky Váh. Prvý sa stal v lete pred desiatimi rokmi. Ryby vtedy vyťahovali mŕtve z kanála od Ilavy až po Trenčín. Ich počet odhadli na tony a škody na milióny vtedajších korún.

Neskôr sa zistilo, že v povodí bolo v čase úhynu rýb až 40-násobné množstvo ortuti oproti povoleným limitom. Príčinou smrti zvierat tak bolo ich udusenie. Chemikália na seba naviazala kyslík a zabila všetko živé.