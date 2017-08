Plán útoku na Guam bude podľa KĽDR hotový za pár dní

Podľa svetových agentúr to uviedla severokórejská armáda s tým, že o konečnom vykonaní plánu rozhodne vodca Kim Čong-un.

Rozumný dialóg s tymto chlapíkom zbaveným rozumu nie je možný, na neho platí len najhrubšia sila. severokórejské vyhlásenie na Trumpovu adresu

KĽDR tým ďalej vyhrotila slovnú prestrelku s USA, v ktorej obe strany používajú najsilnejšie výrazy za dlhé roky. Slová amerického prezidenta Donalda Trumpa o možnostiach jadrového útoku USA Pchjongjang označil za „znášku nezmyslov“.

Jeden zo severokórejských generálov vo vyhlásení zverejnenom oficiálnou agentúrou KCNA podrobne opísal možný útok na ostrov ležiaci zo všetkých amerických území najbližšie Kórejskému polostrovu. Rakety Hwasong-12 podľa neho preletia cez Japonsko a po 3 356 kilometroch, ktoré urazia za 1065 sekúnd, budú pri Guame.

Raketa Hwasong-12, ktorou plánuje severokórejský režim zaútočiť na Guam. Autor: SITA/AP, KCNA

Japonsko pripravené reagovať a pomôcť

Pchjongjang reagoval na Trumpove slová o tom, že ak sa bude KĽDR Spojeným štátom vyhrážať, narazí na „ohnivú zlobu, akú svet nevidel“. „Rozumný dialóg s tymto chlapíkom zbaveným rozumu nie je možný, na neho platí len najhrubšia sila,“ stojí v severokórejskom vyhlásení na Trumpovu adresu.

KĽDR už o možnosti útoku na Guam hovorila skôr, takto podrobne však plán ohrozenia ostrova s ​​viac ako 160-tisíc obyvateľmi doteraz neopísala.

Japonsko, ktoré patria k hlavným americkým spojencom v oblasti, je podľa ministra obrany Icunoriho Onodera pripravené na severokórejskú hrozbu zareagovať a ak budú rakety predstavovať existenčné ohrozenie, zneškodniť ich.

Tillerson: Môžete pokojne spávať

Japonský expert na KĽDR Masao Okonogi povedal agentúre Reuters, že severokórejské vyhlásenie o Guame nepredstavujú vyhrážky útokom, ale varovanie, že sa Pchjongjang chystá premiestniť ciele dopadov svojich testovacích rakiet z oblasti pri Japonsku bližšie k americkému ostrovu.

Na Guame sa v stredu zastavil americký minister zahraničia Rex Tillerson, ktorý sa pokúsil zmierniť Trumpove slová a zľahčiť rétorické výpady posledných dní. Američanom odkázal, že môžu v noci pokojne spať.

Obyvateľov ostrova upokojoval aj jeho guvernér Eddie Calvo. „Sú radi nepredvídateľní, vypália raketu, keď to nikto nečaká, párkrát už to urobili. Teraz to oznámili … To znamená, že nechcú žiadne nedorozumenia,“ povedal o severokórejskom režime Calvo.