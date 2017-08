Izrael urýchli výstavbu múru okolo Pásma Gazy

Izrael urýchli výstavbu betónovej nadzemnej i podzemnej bariéry okolo Pásma Gazy, informovala o tom v stredu izraelská armáda. Bariéra by mala zasahovať aj do Stredozemného mora.

Podľa jedného z veliteľov izraelskej armády by mohla výstavba múru eskalovať konflikt v oblasti. Ani to ale podľa neho budovanie bariéry nezastaví.

„Ak sa Hamas rozhodne ísť do vojny kvôli tejto bariére, bude nám stáť za to do vojny ísť a bariéru napriek tomu postavíme,“ povedal v stredu novinárom generálmajor Ejal Zamir. Uviedol to len niekoľko hodín potom, čo Izrael v odvete za raketový útok na svojom území bombardoval pozície hnutia Hamas v Gaze. Toto radikálne hnutie Pásmo Gazy ovláda od roku 2007.

Bariéra, ktorú Izrael začal stavať vlani v septembri, by mala zabrániť hĺbeniu tunelov, ktorými Hamas do Izraela pašuje svojich útočníkov. Betónový múr by mal byť asi šesť metrov vysoký a siahať niekoľko desiatok metrov hlboko do zeme. Senzory na nej by mali zabrániť budovaniu tunelov.

Asi 60 kilometrov dlhá bariéra by mala byť hotová do dvoch rokov a má nahradiť doterajšie ploty okolo Pásma Gazy.

Izraelská armáda v stredu oznámila urýchlenie prác na výstavbe bariéry. Najneskôr v októbri by sa na nej malo podieľať už asi 1000 robotníkov, vrátane zahraničných, okrem iného zo Španielska alebo z Maroka a ďalších afrických krajín.

Izrael stavia múr okolo Pásma Gazy.

Izrael spolu s Egyptom uplatňuje voči Pásmu Gazy, v ktorom žijú asi dva milióny Palestínčanov, blokádu kvôli radikálnemu hnutiu Hamas. Palestínčania blokádu obchádzali tunelmi, ktorými pašovali z Egypta tovar. Ukázalo sa, že nimi prechádzajú do Izraela tiež atentátnici a zbrane.