Zážitok, vôbec nie dovolenkový: More vyplavilo čln s africkými migrantmi

Všetko sa odohralo v stredu popoludní na pláži Playa de los Alemanes pri mestečku Zahara de los Atunes blízkosti Cádizu. Plavidlo prekonalo Gibraltársky prieliv.

Podľa úradov sa zvyšuje príliv utečencov do Španielska a tento rok by ich do tejto západoeurópskej krajiny mohlo doraziť viac ako do Grécka.

Hovorca Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) Joel Millman povedal, že do 6. augusta do Španielska prišlo 8 183 utečencov, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka trojnásobok. Do Grécka do tohto dňa prišlo tento rok 11 700 ľudí. Kým vlani na ceste do Španielska za celý rok zahynulo 128 ľudí, za prvý polrok tohto roku to bolo už 120 osôb.

Podľa odborníkov, ktorých dnes citovala agentúra Reuters, Afričania v poslednom čase volia čo najlacnejší spôsob, ako sa dostať do Európy, mnohí plávajú na primitívnych loďkách alebo na osobných motorových člnoch určených pre jednu alebo dve osoby. Najpopulárnejšia je stále takzvaná líbyjská trasa, ktorá sa končí v Taliansku. Pribúda však ľudí, ktorí vyrážajú z Maroka, a pre tých je bližšie Španielsko.

Podľa španielskych úradov sa dnes pokúsilo 700 ľudí dostať do španielskej severoafrickej enklávy Ceuta, ale ani jednému sa to nepodarilo.

Rakúske ministerstvo vnútra dnes oznámilo, že o azyl v Rakúsku od začiatku roka požiadalo vyše 14 600 ľudí. V porovnaní s vlaňajškom je to zhruba polovica. Najväčšiu skupinu medzi nimi tvoria Sýrčania (2 137), za nimi sú Afganci, Pakistanci, Rusi, Nigérijčania a Iračania.