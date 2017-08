Udalcov chce zjednotiť ruskú opozíciu, s Navaľným neráta

Na otázku, či tým opozíciu len nerozdrobí, keďže najpopulárnejším opozičným vodcom nie je on, ale známy bloger Alexej Navaľnyj, Udalcov vo štvrtok uviedol, že s Navaľným vo svojich plánoch neráta. „On nie je mojím kandidátom,“ povedal a dodal, že jeho zámerom je predovšetkým zjednotiť ľavicové sily a postaviť spoločného ľavicového kandidáta do budúcoročných prezidentských volieb.

Hoci Navaľnyj a Udalcov sa spolupodieľali na organizácii viacerých demonštrácií, boli istý čas aj spoluväzňami a obaja by chceli zosadiť z prezidentského kresla Vladimira Putina, ich názory na to, čo by malo nasledovať, sa značne líšia. Udalcov je napríklad – na rozdiel od Navaľného – podporovateľom pripojenia Krymu k Rusku a podporuje aj aktivity proruských povstalcov na východe Ukrajiny. „Som sovietsky patriot a rozpad Sovietskeho zväzu považujem za najväčšiu chybu a zločin,“ vyhlásil po obsadení Krymu Ruskom.

Udalcov je šéfom organizácie Predvoj červenej mládeže, ktorá je podľa vojenskej terminológie rozdelená na prápory a brigády a vo svojom znaku má komunistickú červenú hviezdu a kalašnikov.