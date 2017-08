Polícia chce obviniť Babiša a Faltýnka. Dôvodom sú dotácie na Čapí hnízdo

Informuje o tom na svojom webovom portáli Česká televízia. Žiadosť už odovzdal predseda dolnej komory Jan Hamáček (ČSSD) mandátovému a imunitnému výboru.

„Môžem potvrdiť, že som dostal žiadosť od Služby kriminálnej polície. Je to žiadosť o udelenie súhlasu s trestným stíhaním dvoch poslancov, a to Ing. Andreja Babiša a Ing. Jaroslava Faltýnka,“ uviedol predseda snemovne Jan Hamáček.

Podľa hovorkyne pražského mestského štátneho zastupiteľstva Štěpánky Zenklovej súvisí žiadosť s vyšetrovaním Čapího hnízda. „Polícia do Poslaneckej snemovne odoslala v kauze Čapí hnízdo žiadosť o vydanie dvoch poslancov na trestné stíhanie,“ oznámila bez toho, aby uviedla mená poslancov.

Andrej Babiš hovorí o pokuse o jeho politickú likvidáciu. „Je to dôsledok veľmi dobre premyslenej akcie. (…) Je to posledný zúfalý pokus mojich odporcov, ktorí ma chcú dostať z politiky, "uviedol. Priznal však, že na to nemá žiadne dôkazy. Dodal, že so samotným vydaním "nemá problém“.

Ďalší postup snemovne navrhne mandátový a imunitný výbor. Jeho predsedníčka Miroslava Němcová (ODS) informovala, že už obvoláva podpredsedu, aby dohodli termín mimoriadneho zasadnutia výboru. Zísť by sa mal v piatok 18. 8. dopoludnia.