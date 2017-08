Trump: KĽDR bude v takých problémoch, ako máloktorá krajina kedy bola

Ako vyhlásil, vyzerá to, že jeho doterajšie vyhlásenia na adresu severokórejského režimu podľa všetkého „neboli dosť dôrazné“. Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR) by sa podľa Trumpa „mala dať dokopy, lebo v opačnom prípade bude v takých problémoch, ako máloktorá krajina kedy bola“. Trump to vyhlásil na stretnutí s novinármi v jeho golfovom klube v New Jersey, kde trávi dovolenku.

Trump už v utorok večer vyhlásil, že Severná Kórea by „urobila najlepšie, keby sa už nikdy Spojeným štátom nevyhrážala“. V opačnom prípade „bude čeliť ohňu a besneniu, aké ešte tento svet nevidel“. Trump tým reagoval informácie amerických a japonských tajných služieb, ktoré medzičasom prenikli aj do médií a podľa ktorých sa KĽDR údajne podarilo vyrobiť miniaturizované jadrové hlavice, kompatibilné s raketami dlhého doletu, ktorými krajina už tiež disponuje.

Severná Kórea utorňajšie Trumpove vyhlásenie označila za „kopu nezmyslov“ a oznámila, že chystá raketový útok na Guam, ktorý je autonómnym ostrovným územím Spojených štátov.