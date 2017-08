Trump chce odchod senátora McConnella

Americký prezident Donald Trump dal najavo, že by na čele republikánskej väčšiny v Senáte rád videl niekoho iného než Mitcha McConnella.

Dlhoročný republikánsky predák je podľa Trumpa hlavným vinníkom legislatívnych neúspechov pravice vrátane neschopnosti zrušiť zdravotný systém prezývaný Obamacare. McConnell na prezidentove výpady nereagoval.

Trump pokračoval v sérii slovných útokov na senátora McConnella, ktorý ho vraj „veľmi sklamal“. Ak sa mu čo najskôr nepodarí presadiť nový systém zdravotnej starostlivosti, daňovú reformu či vládne investície do infraštruktúry, bude podľa prezidenta aktuálna otázka jeho odchodu.

Trumpov odkaz

„Mitch, do práce, a nech je to hotovo,“ odkázal kentuckému senátorovi počas tlačového brífingu vo svojom golfovom klube v New Jersey, kde trávi dvojtýždňovú dovolenku.

Náš nový prezident tento druh práce predtým pochopiteľne nerobil. Preto si myslím, že má prehnané očakávania, ako rýchlo sa dejú veci v demokratickom procese. Mitch McConnell, kentucký senátor

Trump v januári vstupoval do Bieleho domu so zásadným plánom, ktorým bolo zrušenie zdravotníckej reformy prijatej za jeho predchodcu Baracka Obamu. Hoci republikáni disponujú väčšinou hlasov v oboch komorách Kongresu, v Senáte sa im nepodarilo presvedčiť všetkých členov svojej strany, aby náhradu alebo aspoň zrušenie časti Obamacare podporili.

Kým množstvo popredných senátorov vrátane McConnella po júlovom neúspechu naznačilo, že je potrebné zdravotnícku tému dočasne odložiť a venovať sa ďalším veciam, Trump nemieni strácať čas a tlačí na senátorov, aby sa k Obamacare vrátili hneď po skončení parlamentných prázdnin.

Trumpove prehnané očakávania

McConnell, ktorý vedie republikánskych senátorov jedenásty rok, na súčasné prezidentove výpady nereagoval. Začiatkom týždňa však Trumpovi z dovolenky odkázal, že má prehnané očakávania.

„Náš nový prezident tento druh práce predtým pochopiteľne nerobil. Preto si myslím, že má prehnané očakávania, ako rýchlo sa dejú veci v demokratickom procese,“ uviedol senátor.

Trump vyhral minuloročné republikánske primárky ako realitný magnát bez väzieb na stranícky establishment a dáva najavo, že neprechováva žiaden rešpekt k tradičnej straníckej hierarchii. Niektorí republikánski experti síce tvrdia, že jeho nevôľa môže ohroziť aj pozíciu takých stabilných lídrov, ako je McConnell, priamy vplyv na jeho funkciu však prezident nemá. O tej rozhodujú republikánski senátori a väčšina z nich podľa amerických médií aj po posledných udalostiach za svojím šéfom stojí.