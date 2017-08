Austrália podporí Spojené štáty, ak ich napadne Severná Kórea

Austrália pomôže Spojeným štátom americkým v prípade, že Severná Kórea zaútočí na ich tichomorský ostrov Guam. Austrálsky premiér Malcolm Turnbull to prisľúbil v rozhovore pre rádio 3AW v Melbourne. „Ak sa Severná Kórea rozhodne uskutočniť niektorú zo svojich hrozieb, bude to mať hrozné následky. Prídeme Amerike na pomoc, to akým spôsobom, bude závisieť od okolností a konzultácií s našimi spojencami,“ uviedol. O hrozbe podľa vlastných slov diskutoval s americkým viceprezidentom Mikeom Penceom. „Amerika stojí za svojimi spojencami vrátane Austrálie, rovnako ako my stojíme za ňou,“ skonštatoval Turnbull.

Podľa amerického ministra obrany Jima Mattisa spolupracuje vláda prezidenta Donalda Trumpa so svojimi spojencami na diplomatických riešeniach stupňujúceho sa napätia so Severnou Kóreou. Mattis povedal, že je jeho povinnosťou mať pripravené aj vojenské riešenie, ale prvoradou snahou Ameriky je riešiť situáciu diplomaticky. Poukázal tiež na to, že Bezpečnostná rada OSN hlasovala minulý týždeň jednohlasne za to, aby vyhlásenia Severnej Kórey označili za celosvetovú hrozbu.

Prezident Trump plánuje vyčleniť miliardy dolárov na národný protiraketový program. Vyjadril sa tak pre novinárov v jeho golfovom klube, kde taktiež uviedol, že americký nukleárny arzenál je v najlepšom stave a stále ho vylepšujú. Na hrozby Severnej Kórey už v utorok reagoval s tým, že by „urobila najlepšie, keby sa už nikdy Spojeným štátom nevyhrážala“, lebo „bude čeliť ohňu a besneniu, aké ešte tento svet nevidel“. Vláda v Pchjongjangu tieto slová odmietla ako „kopu nezmyslov“. Trump však rétoriku vo štvrtok ešte viac sprísnil a povedal, že jeho doterajšie vyhlásenia na adresu severokórejského režimu podľa všetkého „neboli dosť dôrazné“ a Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR) by sa podľa neho „mala dať dokopy, lebo v opačnom prípade bude v takých problémoch, ako máloktorá krajina kedy bola“.