Zajatec prepustený Al-Kájdou si myslel, že ide o vtip

Keď mu vodič auta povedal, že je voľný, Stephen McGown si myslel, že si z neho uťahuje. "Povedal som mu, 'no jasné, to určite; potom mi došlo, že si možno naozaj nerobí srandu," povedal McGown, po tom ako ho po šiestich rokoch prepustili na slobodu.

Po dlhodobej snahe juhoafrickej vlády jeho šesťročné zajatie al-Kájdou skončilo 29. júla, napísala spravodajská stanica BBC.

Štyridsaťdvaročný McGown, ktorý má okrem juhoafrického aj britské občianstvo, o svojich skúsenostiach vo štvrtok prvýkrát prehovoril pred médiami. Pred prepustením išiel v aute sám s vodičom a ten mu povedal, že môže ísť. McGown predpokladal, že vodič žartuje, a úplne presvedčený nebol ani vo chvíli, keď prestúpil do iného vozidla, ktoré na neho čakalo. Až neskôr počas cesty mu všetko došlo.

„Bol to mimoriadny moment, bolo to … wow,“ opísal onen okamih. „Bolo ťažké tomu uveriť, pochopiť to, pretože za posledného päť a pol roka som prežil toľko vzostupov a pádov. Neviete, čomu máte veriť a čomu nie,“ dodal McGown.

Islamisti z al-Kájdy ho uniesli v roku 2011, keď navštívil1 mesto Timbuktu v Mali. Prepustený bol krátko po Švédovi Johanovi Gustafssonovi, ktorý mal podobný osud, vďaka spoločnému úsiliu Štokholmu, Johannesburgu a mimovládnych organizácií Gift of the givers. JAR uvádza, že za svojho občana nezaplatila žiadne výkupné.

McGown neverí, že by teroristi poznali jeho občianstvo, keď ho zadržali. Domnieva sa však, že chceli, aby bol Brit, pretože britskí zajatci sú pre nich cennejší. Sám nevie, prečo bol prepustený. „Chcel som tomu veriť, ale už som bol unavený z tých rán, ktoré prišli zakaždým, keď mi povedali, že ma čoskoro pustia,“ opísal svoje pocity.

Počas svojho väznenia sa McGown snažil zostať pozitívne naladený, aby sa nevrátil domov ako „troska“. „Snažíte sa skrátka vytvoriť si nejakú rutinu a nájsť veci, ktoré vám poskytujú únik z tej situácie, napríklad telocvik,“ povedal. So svojimi väzniteľov vraj skúšal nadväzovať rozhovory. „Nechcel som, aby sa zo mňa stal mrzutý človek,“ dodal.