Čo vypadne z Babišovho Bocianieho hniezda?

Politický väz mu to nezlomí, zhoduje sa väčšina českých politológov v súvislosti so žiadosťou o vydanie na trestné stíhanie šéfa hnutia ANO a exministra financií Andreja Babiša a jeho pravej ruky v politike i biznise Jaroslava Faltýnka.

Všetko sa krúti okolo európskej dotácie určenej pre malé a stredné podniky. V tomto prípade Babiš čelí obvineniu, že ju miliardár alebo obrovský koncern Agrofert čerpali skryte v rámci investícií do luxusnej farmy Bocianie hniezdo v stredných Čechách.

"Ak by išlo o akékoľvek iné tradičné strany, tak by to mohlo výrazne ovplyvniť preferencie a výsledky volieb. Na ,starých' politikov sú voliči veľmi nároční. V prípade Babiša je to niečo iné. Nepredpokladám preto, že by kauza principiálne zahýbala s jeho podporou,“ povedal portálu Novinky Lukáš Jelínek z Masarykovej demokratickej akadémie.

Farma Bocianie hniezdo patrí pod firmu Babišom donedávna vlastnenej koncernom Agrofert. Ibaže v roku 2008, v čase, keď bola na stole žiadosť o 50-miliónovú európsku dotáciu, sa spoločnosť vlastnícky „skryla“ za anonymné akcie na majiteľa.

Babiš opakovane tvrdil, že s celým projektom nemal nič spoločné a vraj nevedel ani to, komu patrí. Až neskôr, v minulom roku, pred poslancami priznal: „Odborníčka na európske fondy prišla v roku 2007 s návrhom nového projektu otvoreného pre verejnosť – multifunkčný kongresový areál Farma Bocianie hniezdo. Projekt bol ekonomicky návratný.“ Rovnako nakoniec priznal aj to, že farmu prepísal na svoje dospelé deti a brata terajšej manželky Moniky.

Ide o zúfalý pokus politicky ma zlikvidovať.

Andrej Babiš, šéf hnutia ANO

Doteraz bol Babiš voči kauzám imúnny a dokázal to vždy otočiť vo svoj prospech. Plusom preňho je, že kauzu otvorili tesne pred voľbami do Poslaneckej snemovne. Voľby budú 20. a 21. októbra. V každom prípade to Babišovi nahráva. V očiach jeho priaznivcov to môže zvýšiť vierohodnosť, že ide o účelový manéver a komplot.

Josef Mlejnek, Karlova univerzita Praha

Kauza vôbec neovplyvní rozhodnutých voličov hnutia ANO. Iba potvrdí ich názor, že sa všetci sprisahali proti Babišovi a že ho chcú ho odstrániť z politiky, pretože ich kritizuje. Otázne je, ako sa zachovajú sympatizanti alebo potenciálni voliči hnutia.

Milan Znoj, Karlova univerzita Praha

Žiadosť o vydanie Babiša a Faltýnka nebude mať veľký vplyv na preferencie a voľby. Babiš bude zo seba robiť tzv. obetného baránka. Potvrdzujú to aj jeho prvé výroky.

Pavel Šaradín, Univerzita Palackého Olomouc ZDROJ: NOVINKY.CZ

Niektorí pozorovatelia sú presvedčení o tom, že dva a pol mesiaca pred hlasovaním o obsadení parlamentu ide o mimoriadnu situáciu. Viacerí v tejto súvislosti pripomínajú, že od novembra 1989 sa nestalo, aby jasný kandidát na premiérske kreslo tiahol do boja o voličské hlasy s obvinením z trestného činu.

Zatiaľ však Babiša neobvinili. Stalo by sa tak až po tom, čo by ho zbavili poslaneckej imunity. Kauzu bude mať na stole najprv mandátový a imunitný výbor. Následne bude o prípadnom vydaní do rúk polície hlasovať snemovňa.

Ako pripomína portál E15.cz, samotné trestné stíhanie však už dnes nestačí na to, aby voliči hodili politika cez palubu. Načasovanie vraj môže paradoxne pomôcť vo volebnej kampani šéfovi ANO.

„Celú politickú kariéru stavia Babiš na mučeníckej póze a trestné stíhanie mu k tomu poskytne cennú rekvizitu,“ „vidí“ jasne do problému spomínaný portál. Zároveň špekuluje tvrdením, podľa ktorého „ak by kauza odobrala hnutiu ANO iba niekoľko málo percent, tak by to pre Babiša bola veľká rana“.

Zatiaľ si však mnohí pochvaľujú konanie polície. Vraj aj keď sa Babišovi podarí zamietnuť kauzu pod koberec, tak „vidieť, že polícia si trúfa aj na poriadne veľkých chlapcov, ak kradnú“. A vraj už to je dobrá správa. Zatiaľ však chýba to hlavné: konkrétne dôkazy potvrdzujúce jasný zámer „kradnúť“.