Abdikuje kráľovná Alžbeta? Podľa Daily Mirror sa tak stane o štyri roky

Uviedol to v nedeľu denník Daily Mirror s odvolaním sa na zdroje blízke dvoru. Na kráľovnin pokyn podľa nich začala príprava dokumentov týkajúcich sa odovzdanie trónu následníkovi, 68-ročnému princovi Charlesovi.

„Jej Veličenstvo kráľovná si je vedomá svojho veku a chce si byť istá, že až nastane čas, odovzdanie trónu prebehne hladko,“ uviedol informovaný zdroj.

Clarence House, kde sídli princ Charles, sa zdržal vyjadrenia.

Britská kráľovná Alžbeta II. a jej manžel princ Philip. Autor: Reuters, TOBY MELVILLE

Alžbeta II. nastúpila na trón v roku 1952 po svojom otcovi, kráľovi Jurajovi VI., v dĺžke panovania prekonala aj kráľovnú Viktóriu a podľa prieskumov sa stále teší veľkej popularite. Jej syn Charles by sa v prípade nástupu na trón stal najstarším panovníkom, aký kedy bol v Británii korunovaný. Ak by sa ale tiež rozhodol abdikovať, trón by odovzdal svojmu najstaršiemu synovi Williamovi. Jeho trojročný syn George je ďalší v poradí následníctva.

Začiatkom mesiaca sa 96-ročný princ Philip, manžel kráľovnej Alžbety II., rozlúčil s vystupovaním na verejnosti. Už na začiatku mája oznámil, že svoje oficiálne verejné povinnosti bude vykonávať len do augusta, pričom panovníčka bude naďalej plniť svoje záväzky v plnom rozsahu.

Pred Vianocami 2014 fámy o údajných plánoch kráľovnej Alžbety II. na abdikáciu vzbudili u britských stávkových kancelárií obavy. Jedna z nich dokonca prestala stávky na odchod panovníčka do dôchodku úplne prijímať. Kráľovský dvor sa ale proti špekuláciám ohradil. Buckinghamský palác dodal tiež, že kráľovná pri nástupe na trón sľúbila slúžiť ľudu „celý svoj život“.