Trump čelí tlaku, aby odsúdil belošských rasistov

Univerzitné mesto v štáte Virgínia sa stalo dejiskom najsilnejších rasistických prejavov v Spojených štátoch za dlhý čas. Stovky belošských rasistov a neonacistov prechádzali centrom mesta a vykrikovali rasistické heslá, mnohí hajlovali alebo viditeľne niesli nacistické symboly.

Keď sa dal dokopy dav miestnych ľudí, ktorí dávali najavo odpor k neonacistickej či rasistickej ideológii, došlo ku stretom. Najtragickejší okamih nastal, keď sa jeden z belošských radikálov rozbehol autom proti skupine pokojne protestujúcich ľudí a podľa svedkov s nohou na plyne rozrážal dav. Zabil pritom tridsaťdvaročnú ženu a 19 ľudí zranil.

Samotný Trump belošských rasistov neodsúdil

Trump v doteraz jedinom verejnom komentári odsúdil násilnosti, ktoré podľa neho mali pôvod na „mnohých a mnohých stranách“. Biely dom síce po prvej vlne kritiky v nedeľu spresnil, že prezidentove odsúdenie „zahŕňa aj belošských rasistov, KKK (Ku Klux Klan), neonacistov a všetky extrémistické skupiny“, sám Trump sa ale na rozdiel od viceprezidenta Mika Pencea konkrétnej zmienke o vyznávačoch Belošskej nadradenosti doteraz vyhol.

Prezident by mal jasne vystúpiť a povedať, o čo ide. Je to zlo. Je to belošský nacionalizmus. Cory Gardner, senátor za štát Colorado

Tlak na neho pritom vyvíjajú nielen tradiční zástancovia práv etnických menšín z radov opozičných demokratov či občianskych skupín, ale aj členovia jeho Republikánskej strany. „Prezident by mal jasne vystúpiť a povedať, o čo ide. Je to zlo. Je to belošský nacionalizmus,“ vyjadril v nedeľu názor skupiny republikánskych zákonodarcov senátor za štát Colorado Cory Gardner.

Trump nie je terčom obvinenia z náklonnosti k belošským radikálom prvýkrát. Už počas jeho kariéry podnikateľa v realitách sa hovorilo o tom, že nechcel prenajímať byty vo svojich domoch černochom. Potom bol dlhoročným hlasným zástancom nepravdivého tvrdenia, že sa prvý černošský prezident Barack Obama nenarodil na území Spojených štátov. V minuloročnej volebnej kampani zasa označoval mexických prisťahovalcov za zločincov a prišiel s nápadom zakázať moslimom vstup do USA.

O Hitlera sa útočník zaujímal už na strednej škole

O rasových motívoch víkendových podujatí v Charlottesville, ktoré boli oficiálne zvolané na protest proti odstraňovaniu konfederačných symbolov, pritom svedčia aj nové zistenia prezentovaná americkými médiami. FBI teraz rieši, či sa vodič vozidla James Alex Fields mohol dopustiť teroristického činu. Zatiaľ je dvadsaťročný mladík, ktorý bude prvýkrát na súde vypovedať dnes, okrem ďalších trestných činov obvinený z vraždy.

Podľa zdrojov televízie CNN majú vyšetrovatelia dôkazy, že svoj čin naplánoval ako „posolstvo“ pre spoločnosť, čo by svedčilo o jeho rasovom motíve.

Fieldsov niekdajší učiteľ CNN povedal, že sa už ako študent strednej školy veľmi zaujímal o Adolfa Hitlera a nacistické Nemecko a že jeho postoje v rasových otázkach boli „hlboko zakorenené a radikálne“.