Potrebuje Trump extrémistov?

Dvadsaťročný James Alex Fields vrazil autom do davu protestujúcich proti pochodu extrémistov pod názvom Zjednoťme pravicu. Obeťou extrémistu sa v sobotu stala Heather Hayerová, ktorej posledné slová na Facebooku boli: Pokiaľ nie ste pobúrení, nevenujete tomu pozornosť.

Mladá žena narážala práve na stretnutie krajnej pravice v Charlottesville. Za výzvu, aby zhromaždeniu nacistov Amerika venovala pozornosť, zaplatila životom. "Vždy mala veľký zmysel pre to, čo je správne a čo nie, dokonca ako dieťa vždy riešila to, v čo verila, že je spravodlivé,“ povedala pre spravodajskú stránku Huffington Post Hayerovej matka Susan Broová.

Násilnosti americkej krajnej pravice nie sú pre Spojené štáty novinka. Druhý najväčší teroristický útok v Amerike v modernej dobe majú na svedomí extrémisti Timothy McVeigh a Terry Nichols. V roku 1995 pripravili bombový útok na federálnu budovu v Oklahoma City. Zahynulo 168 ľudí.

Nové je však to, že USA majú na čele prezidenta Donalda Trumpa. Jeho prvotné vyhlásenie, že za násilie v Charlottesville môžu všetky strany, šokovalo dokonca aj mnohých v jeho Republikánskej strane.

Demonštranti v New Yorku po víkendovom rasovom násilí v Charlottesville protestujú proti krajne pravicovým extrémistom. Autor: Reuters, JOE PENNEY

Po vlne kritiky sa snažil Biely dom prezidentove slová vysvetľovať. Trumpovi ľudia zdôraznili, že vládca Oválnej pracovne svojimi slovami odsúdil aj bielych nacionalistov, Ku-klux-klan či neonacistov. Prezidentova neochota priamo kritizovať konanie krajnej pravice však ťažko môže niekoho prekvapiť.

"Je zjavné, že sú pre neho dôležití,“ reagoval americký politológ Steven Greene na otázku Pravdy, či si chce prezident udržať aspoň podporu extrémistov. "Trump otvorene rozpráva o mnohých veciach a o oponentoch. Keď sa však niečo týka bielych nacionalistov, a samozrejme, ruského prezidenta Vladimira Putina, tak sa zdrží kritiky,“ pripomenul expert zo Severokarolínskej štátnej univerzity.

Spojené štáty si v pondelok po celej krajine uctili pamiatku Heather Hayerovej, ktorú zabil útočník v Charlottesville.

Pre Trumpa bolo počas minuloročnej prezidentskej kampane podstatné udržať si podporu krajnej pravice. Minimálne časť extrémistov ním bola zjavne nadšená. A ešte viac ich potešilo, keď sa šéfom Trumpovo volebného tímu stal Steve Bannon, ktorý predtým riadil spravodajskú stránku Breitbart. Tá je obľúbená u americkej alternatívnej pravice, ako sa nazýva voľné zoskupenie ultranacionalistov, rasistov a neonacistov. Bannon je teraz v Bielom dome poradca pre stratégiu.

"Ako sa vraví v USA, Trump svojím vyjadrením odmietol hovoriť o tisíckilovom slonovi, ktorý však v izbe je. Nacisti, Ku-klux-klan a bieli ultranacionalisti zvyčajne existujú na okraji americkej spoločnosti. Trump a jeho tím tieto skupiny povzbudili a dali im počas kampane istú dávku legitimity,“ uviedol pre Pravdu Steffen Schmidt, expert na americkú politiku z Iowskej štátnej univerzity.

Podľa odborníka sa extrémistom podarilo prekonať akýsi pomyselný elektrický plot, ktorý ich oddeľoval od spoločnosti "Utiekli ako dinosaury v Jurskom parku. Je to aj vina Trumpa a jeho radikálnejších poradcov,“ pripomína Schmidt.

A je to aj ďalšia skúška pre republikánov, ktorí ovládajú Kongres. Čo urobia so svojím prezidentom? Strana sa neraz pohybuje na hrane krajnej pravice, ale Trumpovu neochotu odsúdiť extrémistov kritizovali mnohí republikánski lídri. Schmidt tvrdí, že aj konzervatívci si budú musieť vybrať.

"Republikáni sa nemôžu spoliehať na radikálov. Ku-klux-klan či neonacistov americká spoločnosť nebude akceptovať. Možno by im mohli pomôcť v niektorých južných štátoch. Ale inde v USA by to bola pre republikánov politická katastrofa. Aj preto vidíme, že Trumpa kritizovali významní senátori z jeho strany ako Marco Rubio, Ted Cruz či John McCain,“ vysvetlil Schmidt.