V Londýne evakuovali stanicu metra, ráno sa v meste navyše vykoľajil vlak

V centre Londýna museli evakuovať jednu z najrušnejších staníc metra potom, čo nástupište zaplnil dym. Evakuáciu zapríčinila porucha na jednej zo súprav podzemnej dráhy, informovala s odvolaním sa na políciu agentúra Reuters. Príčina vzniku požiaru zatiaľ nie je známa.

Podľa britských denníkov sa krátko pred tým, než sa dym na stanici Holborn okolo 10:00 SELČ objavil, ozvala „hlasná rana“. Hasiči na miesto vyslali dve hasičské vozidlá.

Polícia zhruba po hodine informovala, že dym sa začal šíriť do stanice pre „chybný vlak“ a že úrady pracujú na tom, aby sa stanica znovu otvorila. Doprava na linke podzemnej dráhy Central bola zastavená.

„Stanica Holborn bola evakuovaná, je tam dym, ľudia plačú a panikária,“ napísal jeden zo svedkov udalosti na Twitteri. Podľa iného svedka sa ale podarilo stanicu evakuovať rýchlo a v relatívnom pokoji.

Hystérii na Holborn predchádzalo vykoľajenie vlaku

Za železničnou stanicou Waterloo v Londýne sa vykoľajil vlak. Ako informoval britský dopravca Network Rail, incident sa stal o 5:40 miestneho času (6:40 SELČ), keď vlak pomaly odchádzal z nástupišťa a svojím vykoľajením zablokoval tri nástupištia. Podľa fotografií od cestujúcich, vlak narazil do nákladného vagóna, píše BBC. Troch pasažierov na mieste prezreli príslušníci záchranných služieb, ale ani jedného z nich nehospitalizovali. Na mieste sú okrem záchranárov aj policajti a hasiči.

Prevádzkovateľ železníc, spoločnosť South West Trains oznámila, že prevádzka stanice bude z hľadiska príchodov a odchodov vlakov z Waterloo veľmi obmedzená a predpokladá sa, že to tak bude počas celého dňa. Mnoho vlakových spojov zrušili alebo ich zastavujú a vypravujú pred stanicou. Dopravcovia vyzvali pasažierov, aby využili alternatívne cesty do svojich cieľových destinácií a upozornili ich na zaneprázdnenosť ďalších vlakových staníc, ktorá vznikla v súvislosti so situáciou.

Na Waterloo, ktorá je jednou z najrušnejších staníc v Spojenom kráľovstve, už bolo aj pred vykoľajením vlaku uzavretých desať nástupíšť v rámci opráv. Nový projekt v hodnote 800 miliónov libier (v prepočte takmer 880 miliónov eur) má prispôsobiť stanicu dlhším súpravám vlakov a vytvoriť priestor pre ďalších 30 percent pasažierov v najrušnejších časoch dňa.