IS na východe Sýrie vyhlásil povinnú účasť na džiháde

Radikálna organizácia Islamský štát (IS), ktorá ovláda takmer celú východnú sýrsku provincii Dajr az-Zaur, vyhlásila pre mužov povinnú účasť vo svätej vojne. Podľa agentúry AFP im dala týždeň na to, aby sa zapísali v náborových kanceláriách a vstúpili do oddielov IS. Sýrčania z Dajr az-Zaur preto začali utekať po tisícoch.

Mnohí skončili v tábore pre utečencov v susednej provincii Hasaká na severovýchode Sýrie. Pre asi 7100 utečencov je k dispozícii 400 stanov označených logom Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov. Je medzi nimi síce vidieť ženy aj deti, ale najpočetnejšou skupinou obyvateľov sú mladíci.

„IS nám povedal, že účasť na džiháde (svätej vojne) teraz bude povinná. Väčšina mladých to ale odmietla, takže nás tisíce utiekli,“ povedal jeden z nich Mahmúd Alí, ktorý utiekol z dediny pri provinčnom stredisku Dajr az-Zaur.

Informáciu potvrdila aj exilová organizácia sýrskych ochrancov ľudských práv (SOHR). Pri sviatočných modlitbách v piatok IS nechal rozhlásiť, že dáva týždeň na to, aby sa muži prišli zapísať do náborových kancelárií. Dvadsaťosemročný Muhammad Salah, ktorý je medzi utečencami, povedal, že radikáli začali robiť domové prehliadky a odvádzali mužov násilím. Tých, ktorí sa vzpieral, zatkli. Ďalší z utečencov povedal, že radikáli nováčikom poskytli mesačný výcvik a potom ich poslali do boja. IS provinciu Dajr az-Zaur obsadil v roku 2014.

Mnohým ľuďom sa nepodarilo utiecť a zostali na území radikálov. Dvadsaťtriročný utečenec Ahamd Abid povedal, že jeho pätnásťčlenná rodina musela za možnosť odísť zaplatiť a stálo ju to dva milióny sýrskych libier.

IS prišiel o svoje postavenie v Iraku a stráca pozície aj v Sýrii. Po vytlačení z provincie Halab bojuje o udržanie v Rakke a stráca postavenie tiež v Homse. Rusko, ktoré je spojencom sýrskej vlády, sa domnieva, že sa IS mobilizuje, aby udržal Dajr az-Zaur. Až prehra IS v tejto provincii bude podľa Moskvy skutočnou porážkou IS.

V provinciách Rakka a Hasaká je množstvo táborov pre utečencov a Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK) tento týždeň konštatoval, že v 40 z nich ľudia žijú v „hrozných podmienkach“. „Tie stany sú doslova v púšti, denne ľudí ohrozujú hady a škorpióny. Deti sa hrajú v toxických odpadkoch, umývajú sa v nakazenej vode, ktorú aj pijú,“ oznámila hovorkyňa MVČK Ingy Sedkyová. Napriek tomu sa dvadsaťosemročný Ibrahim Chálid nesťažuje. „Zachránili sme si životy; tí, ktorí zostali, sa preč dostanú ťažko,“ povedal.