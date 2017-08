Navaľnyj vo voľbách kandidovať nemôže, povedala šéfka volebnej komisie

Účasť opozičného blogera Alexeja Navaľného v ruských prezidentských voľbách by v budúcom roku mohol zabezpečiť len zázrak, povedala šéfka ruskej Ústrednej volebnej komisie Ella Pamfilovová.

Registráciu Navaľného vraj nepripustí ani pod tlakom pouličných demonštrácií.

Navaľného tento rok vo februári odsúdili na päťročný podmienečný trest za krádeže v lesníckom podniku Kirovles. V máji verdikt potvrdil odvolací súd. Rozsudok je tak právoplatný, čo Navaľnému podľa ruských zákonov bráni kandidovať. Ruský bloger, ktorý je dominantnou osobou protikremeľskej opozície, označuje verdikt za politicky motivovaný a trvá na tom, že kandidovať bude.

„Nebola som to ja, kto zákon blokujúci účasť odsúdeným schválil. Pokiaľ ale platí, porušovať ho nebudem a rezignovať pod akýmkoľvek nátlakom nehodlám,“ povedala Pamfilovová ruskej agentúre. „Keď počujem úvahy niektorých našich politikov, že ešte nič nie je rozhodnuté, že stačí priviesť viac ľudí do ulíc a Navaľného pod tlakom ľudu zaregistrujú, potom sa pýtam – kto ho bude registrovať? Ja to rozhodne nebudem,“ povedala šéfka volebnej komisie.

Navaľnyj by podľa nej mohol kandidovať jedine vtedy, keby kasačný súd jeho trest zrušil, alebo keby bol volebný zákon v príslušnom paragrafe novelizovaný. Obe šance sú mizivé, konštatovala Pamfilovová.

Navaľnyj nedávno rozhlasovej stanici Echo Moskvy povedal, že ústrednú volebnú komisiu o oprávnenosti svojej kandidatúry presvedčí. Odvolal sa pritom na ruskú ústavu, podľa ktorej vraj nesmie kandidovať iba osoba, ktorá je vo väzení. Ako podmienečne odsúdený väznený nebol. Zákony, ktoré z volieb vyraďujú osoby so záznamom v trestnom registri, označil za protiústavné.

Aj keby Navaľnyj kandidoval, medzi voličmi má podľa prieskumov mizivú podporu. Za istého víťaza volieb Rusi považujú prezidenta Vladimira Putina, ktorého popularita sa dlhodobo pohybuje nad hranicou 80 percent.

Putin svoju kandidatúru v prezidentských voľbách ešte neoznámil, všeobecne sa však očakáva, že sa pre ňu rozhodne.