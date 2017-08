Podvod riadil priamo Babiš, tvrdí polícia

Líder hnutia ANO, ktorý je veľký favorit na funkciu českého premiéra, podľa polície možno priamo riadil dotačný podvod. "Za mrežami by mohol stráviť päť až desať rokov,“ napísal denník Právo s tým, keby sa Babiš dostal pred súd a ten by ho uznal vinným.

Noviny informovali o kauze po nahliadnutí do žiadosti, ktorú polícia poslala do Poslaneckej snemovne. Od dolnej komory parlamentu požaduje, aby Babiša zbavila imunity a umožnila jeho trestné stíhanie.

Polícia tvrdí, že politik a miliardár slovenského pôvodu mal riadiť kroky všetkých ľudí, ktorí sa podieľali na získaní dotácie pre farmu Bocianie hniezdo. Najbližší príbuzní sa mali zúčastniť na zámernom zatajení skutočného vlastníka tejto usadlosti, čiže firmy, ktorú kontroloval Babiš.

Šéf ANO, hnutia s jednoznačne najvyššími predvolebnými preferenciami, odkázal vyšetrovateľom, že sa cíti nevinný. "Ide o úplne nepravdivé a nehorázne tvrdenie polície. Žiadne osoby som vo vzťahu k akejkoľvek činnosti, zvlášť v súvislosti s Bocianím hniezdom, nikdy nenavádzal, neorganizoval ani neriadil,“ reagoval pre server iDNES.

Polícia chce Babiša trestne stíhať za dotačný podvod

Pozadie podvodu malo spočívať v tom, že farma Bocianie hniezdo získala dotáciu celkovo v objeme 54 miliónov českých korún, čo boli peniaze, ktoré podľa kriminalistov nesmela dostať. Išlo o financie z balíka eurofondov určeného pre malých a stredne veľkých podnikateľov. "Lenže podľa polície peniaze fakticky získal koncern Agrofert, ktorý na ne ako veľký podnik nemal nárok,“ napísal iDNES.

Server spresnil, že polícia chce Babiša trestne stíhať za dotačný podvod spáchaný formou spoluúčasti a za zvlášť závažný zločin poškodzovania záujmov Európskej únie. Babiš od vypuknutia kauzy hovorí, že ide o snahu vyradiť ho z politiky. Teraz prízvukuje, že kroky polície sú načasované tak, aby mu ublížili pred parlamentnými voľbami, ktoré sa uskutočnia v druhej polovici októbra.

Ak Poslanecká snemovňa zbavením imunity umožní trestne stíhať šéfa ANO, neznamená to, samozrejme, že by sa pred ním zatvoril predvolebný politický ring. Až do vynesenia prípadného odsudzujúceho právoplatného rozsudku platí prezumpcia neviny.

Ako obvinený by však mohol mať problém Babiš po očakávanom víťazstve ANO vo voľbách. Nemala by hlava štátu dilemu v rovine politickej morálky či poveriť zostavením novej vlády politika, ktorý sa ocitol v rukách polície? Zdá sa, že nie.

Stihnú poslanci do volieb zbaviť Babiša imunity?

Jiří Ovčáček, hovorca z Pražského hradu, totiž ešte pred najnovším vývojom v kauze Bocianie hniezdo povedal, že prezident Miloš Zeman je ochotný vymenovať za budúceho premiéra aj politika obvineného z trestného činu. "O vine a nevine rozhoduje súd, nie poslanci,“ napísal pred pár dňami Ovčáček na Facebooku. (Mimochodom, Zeman sa netají sympatiami k Babišovi, ktorého by rád videl ako šéfa výkonnej moci namiesto súčasného sociálnodemokra­tického predsedu vlády Bohuslava Sobotku, s ktorým má vzťah prakticky na bode mrazu.)

S premiérom, ktorý je v hľadáčiku polície, by však Česko bolo európsky unikát. "S obvineným predsedom vlády by sme boli exoti v Európskej únii,“ napísal komentátor Lidových novín Martin Zvěřina.

Portál Novinky, ktorý predpokladá, že prípadný súd môže trvať dlhé mesiace, ak nie aj roky, zároveň poznamenal, že je otázne, či poslanci stihnú do volieb rozhodnúť o žiadosti zbaviť Babiša imunity. (Voliči budú hlasovať 20. a 21. októbra.)

Snemovňa bude zasadať dva týždne od 5. septembra, ale nedá sa vylúčiť, že do termínu volieb neoznámi polícii svoje rozhodnutie. "Stačilo by napríklad, keby sa Babiš z rokovania imunitného výboru ospravedlnil alebo niekto z jeho členov bude chcieť od polície celý spis,“ objasnil portál, v čom by spočívalo naťahovanie času. (Snemovňa dostala od vyšetrovateľov päť strán, na ktorých sa zdôvodňuje potreba zbaviť Babiša imunity, nie je to teda kompletný písomný materiál.)