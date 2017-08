Za polárnym kruhom má vzniknúť rekordné dátové centrum

V nórskom meste Ballangen, ktoré sa nachádza za polárnym kruhom, má vzniknúť najväčšie dátové centrum na svete.Uviedla to na svojich internetových stránkach BBC.

Americko-nórska firma Kolos, ktorá za projektom stojí, tvrdí, že chladný vzduch a množstvo vodných elektrární v oblasti pomôžu udržať náklady na energiu v centre na nízkej úrovni.

Oblasť však tiež trpí najvyššou mierou chorobnosti v regióne, čo môže byť spojené s ťažbou v minulosti.

Firma Kolos uviedla, že už na projekt získala od nórskych súkromných investorov niekoľko miliónov dolárov. Avšak stále rokuje s americkou investičnou bankou, aby si zaistila zvyšné potrebné peniaze.

Pre projekt bude potrebné hlavne obrovské množstvo energie. V počiatkoch Kolos odhaduje, že bude odoberať asi 70 megawattov (MW) elektrickej energie. Do desiatich rokov však chce pridať ďalšie servery a spotreba by mala stúpnuť na viac ako 1000 MW. Väčšina veľkých dátových centier v súčasnosti potrebuje menej ako 200 MW.

Centrum sa má rozkladať na ploche 600-tisíc metrov štvorcových a bude mať štyri podlažia. To je väčšia rozloha než má súčasné najväčšie dátové centre v čínskom Lang-fang. Mohlo by ho však prekonať iné centrum v Nevade, o ktorého výstavbe sa uvažuje.

Výhodou pre nové centrum by mala byť aj skutočnosť, že v minulosti bolo okolo miestnej železnice postavené kvôli preprave železnej rudy do Švédska položené obrovské množstvo optických káblov. Nórska vláda a EÚ tiež nedávno investovali do výstavby veľkých priehrad pre projekty hydroelektrární. V okolí je aj niekoľko veterných elektrární.

„Sú to bez preháňania najnižšie náklady na energiu v Európe a 100 percent energie je obnoviteľné na jednej z najstabilnejších sietí na svete,“ povedal BBC jeden z riaditeľov Kolosu Mark Robinson. "Je to v oblasti planéty, ktorá je prirodzene chladná a má ideálnu vlhkosť, takže môžeme udržať servery studené, bez toho aby sme ich museli umelo ochladzovať.

Má to neobmedzený prístup k čerstvej, čistej, studenej vode ako sekundárnemu chladiacemu zdroju," dodal. Upozornil tiež, že blízko je univerzita, ktorú ročne opustí približne 200 technologických študentov. Myšlienkou je, že by tu niektorí mohli pracovať.