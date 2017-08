Porošenko nariadil prešetriť správy o dodávkach motorov do KĽDR

Ukrajinský prezident Petro Porošenko nariadil prešetriť správy o údajných dodávkach raketových motorov vyrábaných na Ukrajine do Severnej Kórey. Prezident to oznámil na facebooku.

Podľa nedávnej správy amerického denníka The New York Times nie je vylúčené, že motory medzikontinen­tálnych rakiet, ktoré KĽDR dvakrát testovala, pochádzajú z ukrajinského podniku Južmaš.

Kontrolou informácií amerického denníka Porošenko poveril šéfa bezpečnostnej rady Oleksandra Turčynova. Ten už v pondelok, bezprostredne po zverejnení správy The New York Times, tvrdenia o prepašovaní motorov do KĽDR dôrazne odmietol. O výsledkoch vyšetrovania má Turčynov hlavu štátu informovať do troch dní.

Severokórejské raketové testy vyvolali dôraznú kritiku zo strany Spojených štátov, odsúdili ich aj Rusko a Čína. Bezpečnostná rada OSN reagovala jednomyseľným schválením nových sankcií proti Pchjongjangu. KĽDR potom pohrozila, že vykoná raketový útok na americký tichomorský ostrov Guam.

Ukrajina akýkoľvek podiel na raketovom programe KĽDR popiera. Aj sám Porošenko dnes uviedol, že informácia newyorského denníka je neudržateľná. „Ako zodpovední partneri (USA) musíme správu starostlivo preveriť. Som presvedčený, že vyšetrovanie potvrdí nezmyselnosť tvrdenia o ukrajinskej stope,“ napísal prezident na facebooku.

Americký denník uviedol, že úspešný vývoj strategických rakiet umožnil Severokorejcom nákup mohutných raketových motorov na čiernom trhu, ktoré môžu pochádzať z ukrajinskej továrne s historickými väzbami na ruský raketový program. Podľa ruských informácií ide o továreň Južmaš v ukrajinskom meste Dnipro (predtým Dnepropetrovsk).

Počas studenej vojny továreň vyrábala tie najsmrtonosnejšie sovietske rakety, vrátane modelu SS-18. Aj po rozpade ZSSR továreň zostala dôležitým dodávateľom ruskej armády. Po prozápadnom prevrate v Kyjeve ale spolupráca ustala.