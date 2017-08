FBI má zatiaľ jediného svedka v kauze ruských hackerských útokov

Americkí vyšetrovatelia majú zatiaľ k dispozícii jediného svedka v kauze údajných útokov Ruska na servery americkej Demokratickej strany počas minuloročnej kampane k prezidentským voľbám. Napísal to denník The New York Times.

Cieľom hackerského útoku bolo podľa FBI získať informácie znevýhodňujúce Hillary Clintonovú vo volebnom súboji s Donaldom Trumpom. Ruské zasahovanie teraz okrem FBI vyšetrujú štyri výbory amerického Kongresu.

Jediným známym svedkom, ktorého má teraz FBI k dispozícii, je podľa amerického denníka istý ukrajinský hacker. Muž, ktorý používa prezývku Profexer a ktorého skutočné meno nie je známe, žije v Kyjeve pod policajnou kontrolou, ale nie je zatknutý. Sám sa vraj ukrajinským policajtom prihlásil.

Podľa newyorského denníka neexistuje dôkaz, že by Profexer, aspoň vedome, pracoval pre ruské tajné služby. Jeho vytvorený malware, teda škodlivý softvér, ale Moskva očividne využila. Prípad podľa vyšetrovateľov vrhá nové svetlo na kauzu ruského zasahovania a techniku ​​práce ruských spravodajských služieb v kybernetickej vojne s USA a Európou.

V Rusku zrejme nepôsobí kompaktný tím vládnych zamestnancov, ktorí spisujú útočné programy počas svojej pravidelnej pracovnej doby v Moskve alebo Petrohrade, uvádza The New York Times. Ide skôr o voľné spoločenstvo, ktoré využíva programátorských schopností a hackerských nástrojov, kdekoľvek na ne narazí.

Na Ukrajine má údajne korene hackerská skupina Fancy Bear, považovaná za spojenca ruskej vlády. Podľa amerických tajných služieb je spojená s ruskou armádnou rozviedkou. Fancy Bear spolu s inou skupinou zvanou Cozy Bear je obviňovaná z účasti na útoku proti serverom amerických demokratov.

Fancy Bear aj Cozy Bear fungujú skôr ako organizačné a finančné centrá, konkrétnu programátorskú prácu vykonávajú privátni externisti, často s kriminálnou minulosťou, uvádza americký denník.

Konkrétne dôkazy však chýbajú, upozornil The New York Times. Preto sa vyšetrovatelia obracajú k Ukrajine, ktorú Rusko po roky využívalo ako laboratórium politických a hackerských operácií. Získanie prvého svedka práve tam preto nie je prekvapením, napísal The New York Times.