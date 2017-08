Macronovi verí čoraz menej Francúzov

Počas prvých 100 dní vo funkcii Macron stihol presadiť dva dôležité zákony, ktoré boli kľúčovými bodmi jeho predvolebnej kampane, a to zákon, ktorý má odstrániť korupciu a reforma pracovného práva.

Napriek tomu jeho pôvodne vysoká popularita medzi voličmi klesá. Môže za to zmrazenie miezd štátnych zamestnancov, zrušenie finančných náhrad za prvý deň práceneschopnosti či zníženie podpory na bývanie pre sociálne slabých.

Zmeny v sociálnej politike, ale aj iné sporné kroky spôsobili, že Macron má nižšiu popularitu, ako mal po sto dňoch vlády jeho predchodca François Hollande, ktorý si v porovnateľnom období udržal podporu 46 percent Francúzov. Ten však na rozdiel od terajšieho prezidenta nebol prvé mesiace v úrade taký aktívny ako Macron, ktorý sa snaží dokázať svoju schopnosť zmeniť francúzsku politiku.

Okrem reštrikcií v sociálnej oblasti si Macron vyslúžil kritiku za snahu dať svojej manželke oficiálny titul prvej dámy Francúzska. Brigitte Macronová by získala aj rozpočet, ktorý by bol hradený zo štátneho rozpočtu. To sa mnohým nepáčilo, petíciu proti podpísalo už 312– tisíc Francúzov, Macron nakoniec cúvol.

Jedným z hlavných bodov Macronovej kampane bolo zníženie daní pre 80 percent domácností. Tento sľub však zrejme nebude schopný splniť, pokiaľ by nechcel Francúzsko zadlžiť viac, ako to povoľuje Európska únia. Po vlne kritiky posunul tento cieľ na budúci rok. Na to bude treba upraviť rozpočet, čo prezident plánuje urobiť napríklad znížením nákladov na armádu, ktoré sľuboval, naopak, zvýšiť.

Charizma Macrona, ktorou si získal veľa voličov, tiež prestáva mať svoj účinok. Mnohí ho považujú za arogantného a vidia uňho snahu mať moc, akú mali absolutistickí monarchovia. Tento dojem vyvolalo zvlášť to, keď Macron vyhlásil, že bude vládnuť ako boh Jupiter, povznesený nad politické nezhody.

Aj napriek výhradám Macron nepretržite pracuje na tom, aby splnil, čo sľúbil a zmenil Francúzsko k lepšiemu. Mnohé zmeny si však vyžadujú viac ako sto dní, ktoré Francúzom stačili na stratu dôvery k mladému prezidentovi.