Filipínska polícia zabila pri protidrogovej razii ďalších 26 ľudí

V utorok filipínski policajti usmrtili pri podobnej akcii v provincii Bulacan 32 ľudí, čo bol podľa tlačových agentúr najväčší počet obetí protidrogových razií v priebehu jedného dňa.

Boj proti drogám a zločinnosti boli kľúčovou súčasťou Duterteho predvolebnej kampane. Po minuloročnom nástupe k moci začala polícia vykonávať rozsiahle razie priamo v domoch podozrivých obchodníkov s drogami. Kampaň vyvolala kritiku Západu aj medzinárodných humanitárnych organizácií, ktoré upozorňujú na mimosúdne zabíjanie, ktorého obeťou sa stávajú prevažne drobní priekupníci.

Policajti tvrdia, že konajú v sebaobrane. Podozriví priekupníci a užívatelia drog bývajú podľa nich ozbrojení a kladú odpor.

Zatiaľ nie je jasné, z akého dôvodu polícia tento týždeň vystupňovala svoje protidrogovej akcie. Prezident Duterte ale dal v stredu zreteľne najavo, že razie majú jeho súhlas. Vyhlásil, že je dobre, že v Bulacane bolo zabitých 32 zločincov. „Zabíjajte 32 každý deň. Možno tým zmiernime problémy, ktoré trápia túto krajinu,“ uviedol.

Duterte takisto kritizoval ľudskoprávne organizácie, že sa jeho protidrogovej kampani stavajú do cesty. Podľa neho by policajti mali členov organizácií pre ľudské práva zastreliť, ak by bránili vo výkone spravodlivosti.

Počet ľudí, ktorí zahynuli počas protidrogovej vojny na Filipínach, je ťažké určiť, žiadna nezávislá štatistika totiž nie je dostupná. Polícia uvádza, že pri protidrogových operáciách bolo od vlaňajšieho leta zabitých vyše 3400 ľudí. Viac ako 1800 ďalších ľudí vraj usmrtili neidentifikovaní zabijaci pri incidentoch súvisiacich s obchodovaním s drogami. Viac ako 5700 ďalších násilných smrtí je podľa polície predmetom vyšetrovania.