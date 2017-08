Gerhard Schröder: Kritika mojej osoby má pomôcť Merkelovej pred voľbami

Bývalý nemecký kancelár Gerhard Schröder si nemyslí, že by jeho ambícia stať sa členom dozornej rady ruského ropného koncernu Rosnefť poškodzovala obraz nemeckej sociálnej demokracie (SPD) pred nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami. Politik, ktorý bol v rokoch 1999 až 2004 predsedom SPD, to uviedol v rozhovore poskytnutom dnešnému vydanie švajčiarskeho denníka Blick. Vyslovil sa tiež za zlepšenie vzťahov EÚ s Ruskom.

„Napriek všetkej kritike, ktorú považujem za chybnú, sa budem usilovať o zvolenie (do dozornej rady Rosnefť),“ uviedol Schröder. Európska únia na ruský ropný koncern uvalila sankcie v súvislosti s anexiou ukrajinského polostrova Krym.

Podľa kritikov by mohli ambície Schrödera, ktorý stál na čele nemeckej vlády v rokoch 1998 až 2005, poškodiť pred nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami v Nemecku obraz sociálnej demokracie. „Je to politická kampaň v prospech pani Merkelovej. Chcú jej pomôcť prostredníctvom kompromitácie mojej osoby,“ uviedol 73-ročný Schröder.

Martin Schulz by to nerobil

Súčasný predseda SPD a kandidát na kancelára Martin Schulz na otázku, čo si myslí o Schröderovej kandidatúre do dozornej rady Rosneft odpovedal: „Ja by som to nerobil.“

„Predvolebný boj Martina Schulza budem aj tak podporovať, ak to chce,“ reagoval Schröder, podľa ktorého Nemcom záleží na korektných vzťahoch s Ruskom. „Ani zamestnancom Rosnefti v Nemecku a odborom by nebolo proti srsti, keby bol Nemec na takom dôležitom mieste,“ dodal bývalý politik. Podľa švajčiarskeho denníka Blick zamestnáva ruský ropný koncern v Nemecku tisíce ľudí.

Exkancelár: V otázke Krymu sa nič nezmení

„Chcem pomôcť zlepšiť vzťahy medzi EÚ a Ruskom,“ uviedol ďalej Schröder. V oblasti nemecko-ruských vzťahov ocenil v rozhovore nedávny výrok Christiana Lindnera, predsedu liberálnej Slobodnej strany (FDP), ktorá má po septembrových voľbách šancu vrátiť sa po štyroch rokoch do Spolkového snemu, aby Nemecko akceptovalo okupáciu Krymu Ruskom za „trvalé provizórium“ a nekomplikovalo trvaním na jeho vrátení Ukrajine vzájomné vzťahy. „V otázke Krymu sa nič nezmení, všetky ostatné otázky by sa mali riešiť oddelene,“ uviedol exkancelár.

Schröder sa po tesne prehratých voľbách v roku 2005, v ktorých SPD podľahla Kresťanskodemo­kratickej únii (CDU) pod vedením Angely Merkelovej, stal predsedom dozornej rady konzorcia plynovodu Nordstream, ktorý privádza surovinu z Ruska do Nemecka po dne Baltického mora.

Podľa ruských médií sa voľba do dozornej rady Rosnefti uskutoční 29. septembra. Podľa nemeckého časopisu Der Spiegel pôjde však len o formalitu. Šéf Rosnefti Igor Sečin je považovaný za blízkeho spojenca ruského prezidenta Vladimira Putina. Schröder sa s Putinom priatelí už odvtedy, ako pôsobenil vo vrcholnej politike.