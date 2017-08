Netanjahu povedal Kushner, že verí v možnosť mieru s Palestínčanmi

Zať a poradca amerického prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner rokoval v Tel Avive s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom o možnej obnove mierových rozhovorov. Netanjahu pred schôdzkou povedal, že je mier dosiahnuteľný, a Kushner vyhlásil, že Trump je odhodlaný pomôcť obom stranám dospieť k mierovej dohode. Neskôr ho v Ramalláhu čaká rokovaní s vedením Palestínskej samosprávy.

Palestínska strana ešte pred Kushnerovým príchodom dala najavo, že Trumpova administratíva nie je schopná jasne formulovať svoju predstavu o tom, ako chce s mierovým rokovaniam pomôcť. „Americkí vyslanci prichádzajú s prázdnymi rukami. Budeme od nich chcieť vedieť, či poznajú odpovede na základné problémy, o tých podružných sa nehodláme baviť,“ povedal Mahmúd Alúl z hnutia Fatah, ktorého predstavitelia vedú palestínsku samosprávu.

Netanjahu povedal, že treba rokovať o mieri, ale aj o bezpečnosti a ekonomickej prosperite. „Myslím, že riešiť toto všetko je dosiahnuteľné,“ povedal.

Kushner na Blízkom východe bol už v júni a predtým sprevádzal Trumpa na jeho ceste do tohto regiónu. Do Izraela pricestoval v stredu večer po schôdzkach v iných blízkovýchodných krajinách – V Saudskej Arábii, Egypte a Jordánsku. Do USA sa vracia v piatok.

Američanom veľmi neveria

Palestínski politici podľa arabskej tlače nadobúdajú dojem, že sa Kushner, o ktorom Trump po svojom zvolení povedal, že je schopný dosiahnuť mierovú dohodu na Blízkom východe, prikláňa k izraelskému výkladu problému. Kritizoval napríklad platby rodinám usvedčených teroristov, ktoré Palestínska samospráva odmieta zastaviť.

Podľa amerických zdrojov sa chce delegácia, v ktorej je okrem Kushnera aj splnomocnenec pre mierový proces Jason Greenblatt a zástupkyňa národného bezpečnostného poradcu Dina Powellová, tentoraz zamerať na mierové rokovania, na situáciu v Gaze a ekonomické otázky.

V Ramalláhu pred tamojším rokovaním americkej delegácie s predsedom samosprávy Mahmúdom Abbásom protestovalo proti údajnému stráneniu USA Izraelu niekoľko desiatok Palestínčanov.

Abbás pri nedávnej návšteve izraelských opozičných poslancov v Ramalláhu povedal, že „americká administratíva sa utápa v chase a jej názor na blízkovýchodnú problematiku nie je známy“. Izraelská tlač napísala, že Kushner v súkromnom rozhovore s pracovníkmi Kongresu povedal, že pre izraelsko-palestínsky konflikt možno žiadne riešenie neexistuje.