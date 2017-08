Szydlová: Varšava neustúpi vo veci vysielania pracovníkov

Premiérka to povedala deň po tom, čo francúzsky prezident Emmanuel Macron rokoval v Salzburgu s šéfmi slovenskej a českej vlády možný kompromis.

„Nezmeníme svoje stanovisko,“ povedala Szydlová v odpovedi na otázku, či by aj Poľsko bolo ochotné akceptovať kompromis. „Budeme brániť naše stanovisko až do konca, pretože je stanoviskom, ktoré je v záujme poľských pracovníkov, a mojou povinnosťou ako predsedníčky poľskej vlády je zastávať stanoviská, ktoré obhajujú poľské záujmy a poľských pracovníkov,“ dodala.

Pre poľské firmy, ktoré do cudziny vysielajú skoro pol milióna pracovníkov, by išlo o veľmi nevýhodné predpisy. Ak by vstúpili do platnosti, podľa poľskej vlády by značne zhoršili konkurencieschop­nosť poľských firiem voči západným prepravcom.

Návrhy zmien predstavila vlani Európska komisia. Pravidlá by sa mali sprísniť. Na schválenie smernice postačí na októbrovej ministerskej schôdzke kvalifikovaná väčšina, následne sa predpis dostane na program Európskeho parlamentu.

Macron: Daňový dumping môže zničiť EÚ

Podľa francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona „daňový dumping“ uplatňovaný niektorými východoeurópskymi krajinami môže bez zmeny európskej smernice upravujúcej vysielaní pracovníkov do iných únijových štátov viesť k rozkladu EÚ. Povedal to na tlačovej konferencii v Bukurešti po stretnutí s rumunským náprotivkom Klausom Iohannisem.

„Niektorí politici alebo obchodné kruhy“ v Európe sa chcú „dotknúť štrukturálnych fondov a vytvoriť model, ktorý je daňovým a sociálnym dumpingom“, povedal Macron podľa agentúry AFP. Ak sa nič nestane, je presvedčený, že to povedie k „rozkladu Európskej únie“.

Rumunská metropola je druhou zastávkou Macrona na ceste po Európe, pri ktorej sa chce zasadzovať o sprísnenie únijovej smernice o vysielaní pracovníkov do iných členských štátov EÚ. V stredu o tejto problematike rokoval v Salzburgu sa šéfmi slovenskej, českej a rakúskej vlády.

Výsledkom ich schôdzky bola zhoda, že sa budú usilovať o dohodu o reforme existujúceho systému, a to do októbrového rokovania ministrov práce a sociálnych vecí EÚ o zmene príslušnej smernice.

Podľa AFP rakúsky kancelár Christian Kern stanovisko Macrona zdieľa.Slovensko a Česká republika sú však zdržanlivejší a súhlasili s hľadaním kompromisu.

Mzda by mala byť rovnaká, problémom je rozdielna miera životnej úrovne

Český premiér Bohuslav Sobotka pri tejto príležitosti konštatoval, že ľudia si bezpochyby zaslúžia rovnakú mzdu za rovnakú prácu na rovnakom mieste. Avšak zároveň poukázal na nutnosť aproximácie životnej úrovne v rôznych častiach EÚ. Za lacnejšou českou pracovnou silou je podľa neho aj to, že zahraničné spoločnosti šetria na zamestnancoch v ČR.

Určité výhrady k Macronovmu ťaženiu dal najavo aj rumunský prezident Iohannis. Uznal „silné znepokojenie“ západoeurópskych krajín v tejto otázke aj potrebu „zlepšiť príslušnú smernicu“. Zdôraznil ale, že nesmie byť „odstránená konkurencie ani voľný trh“.

Dal pritom najavo želanie, aby z tejto problematiky bola vydelená medzinárodná kamiónová doprava, čo je pre Rumunsko citlivá témy. Macron to podľa AFP prijal.

Slovensko a Česko – spolu s Maďarskom a Poľskom – usilujú o to, aby medzinárodná kamiónová doprava bola zo smernice vyňatá. O tom by predáci višegrádskej štvorky (V4 – Slovensko, Česká republika, Maďarsko a Poľsko) mali ešte rokovať na ďalšej schôdzke s Macronom.