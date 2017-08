Streľba v americkom Charlestone skončila smrťou jedného muža

Podľa polície bol útočník postrelený a ťažko zranený. Políciu na miesto privolali okolo poludnia miestneho času, keď bola ohlásená streľba v centre mesta ležiaceho v štáte Južná Karolína. Na mieste zostal jeden mŕtvy.

Podľa denníka The Post and Courier bol postrelený útočník prevezený do nemocnice. Podľa denníka The Herald si incident vyžiadal život jedného človeka a ďalšia osoba je kriticky zranená. Páchateľ je bývalým zamestnancom podniku Virginia 's, ktorý bol dejiskom streľby.

Charlestonský starosta John Tecklenburg potvrdil, že jeden človek je mŕtvy. Rukojemníci sú podľa neho v poriadku. Tecklenburg útočníka charakterizoval ako nespokojného zamestnanca reštaurácie a vylúčil, že incident súvisí s terorizmom.

Miestna polícia popoludní oznámila, že zasahuje pri reštaurácii Virigina 's na triede King Street, ktorá pretína centrom mesta, a vyzvala občanov, aby sa oblasti vyhli. Na miesto bola vyslaná aj pyrotechnická jednotka a ostreľovači.

Zábery z Charlestonu televízie CNN.

Majiteľ inej reštaurácie John Aquino povedal miestnej televízii, že sa dozvedel, že útočník v podniku pracoval ako umývač riadu a bol prepustený. Vrátil sa vraj a vystrelil v čase obeda na svojho šéfa, ale Aquino nevedel, či bol dotyčný vážne zranený.

Svedkovia vypovedali, že ozbrojený muž opásaný zásterou vyšiel z kuchyne a ohlásil, že teraz je v Charlestone nový šéf. V reštaurácii bolo asi tridsať ľudí. Útočník im nariadil, aby si ľahli. Mnohým sa ale podarilo dostať sa k zadnému vchodu a utiecť. Podľa svedkov muž nechal servírky a zamestnancov kuchyne odísť. Polícia sa snažila s útočníkom vyjednávať.

Miesto je len niekoľko blokov od kostola, v ktorom v júni 2015 Dylann Roof postrieľal deväť černochov pri štúdiu biblie. Bol za to odsúdený na trest smrti.

Ľudia, ktorí pracujú v blízkosti reštaurácie Virginia 's, povedali, že sa ocitli v uzavretej zóne. Denník The Post and Courier získal svedectvo dvoch ľudí, ktorí v podniku práve jedli, keď dovnútra vstúpil z kuchyne černoch vo veku okolo päťdesiat rokov s revolverom. Vyzeral vraj ako „normálny tatko, ale mal divoký pohľad“.