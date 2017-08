Študent v Austrálii napadol v triede štyroch ľudí bejzbalovou pálkou

Austrálska polícia zadržala študenta, ktorý v piatok v triede napadol učiteľa a ďalších troch ľudí bejzbalovou pálkou.

Študent Austrálskej národnej univerzity, podľa polície, krátko po 9:00 miestneho času (1:00 stredoeurópskeho letného času) vstal zo svojho miesta a s pálkou sa vybral smerom k učiteľovi. Ďalší študenti, ktorí boli v miestnosti, zasiahli a pokúsili sa útočníka zastaviť, no on napadol aj niekoľkých z nich. Jednému sa však podarilo vziať mu pálku a ujsť s ňou.

Privolaná polícia vzala útočníka, 18-ročného mladíka, do väzby. Nemal pritom pri sebe žiadne ďalšie zbrane. Motív jeho konania nie je známy. Napadnutých ľudí odviezli do nemocnice s vážnymi, no nie život ohrozujúcimi zraneniami.