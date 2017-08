V Rotterdame zatýkali, v Amsterdame zneškodňovali

Mali ho uskutočniť v stredu večer počas koncertu štvorčlennej hudobnej skupiny Allah-Las z kalifornského Las Vegas. Koncert napokon zrušili po tom, čo v pristavenom mikrobuse neďaleko koncertnej sály Maassilo, prerobenej z niekdajšieho sila, objavili plynové fľaše vo vozidle so španielskym evidenčným číslom. Vodiča, ktorý javil znaky opitosti, zatkli. Podľa novín El Pais ide o Španiela. Neskôr však holandská polícia informovala, že vodič nemá nič spoločné s možnou hrozbou. Podľa nich muž sa živí ako mechanik a plynové fľaše používal pri práci. Navyše "je to opilec“.

„V prípade prípravy útoku dostala polícia signál od španielskych kolegov,“ informoval portál NY Times. Zároveň informoval, že v Amsterdame na ulici Amstelstraat objavili vo štvrtok neznámy predmet podobajúci sa na výbušné zariadenie. Len niekoľko krokov od jedného z nočných klubov v susedstve Rembrandtovho námestia. Podľa agentúry Reuters poplach okolo podozrenia z útoku v Rotterdame vraj nesúvisí s aktivitami teroristov spred týždňa v španielskom Katalánsku. Teroristi vtedy pri dvoch útokoch pomocou vozidiel usmrtili 15 osôb.

„Pohyb“ okolo skupiny Allah-Las v Rotterdame nie je prvým prípadom. Ako informovala BBC, ešte v roku 2016 v rozhovore pred denník Guardian jej členovia priznali, že sú pravidelným terčom útokov moslimov, ktorým je pieskom v očiach slovo Allah v názve skupiny.

„Pravidelne sa nám vyhrážajú. Pritom pri výbere pomenovania skupiny s použitím náboženského motívu nás inšpirovala iná populárna skupina Jesus and Mary Chain,“ pokúšali sa o vysvetlenie rockeri. Neuvedomili si vraj vtedy, že by to mohlo niekoho urážať. ,Dostávame e-maily od moslimov z USA aj z celého sveta, ktorí píšu, že ich to uráža, ale to vôbec nebol náš zámer,“ povedal v spomínanom rozhovore z minulého roku frontman skupiny Miles Michaud. Ako dodal, "odpovedáme im späť s vysvetlením, prečo sme si vybrali také meno a oni väčšinou pochopia“