Szydlová: Macronove slová o izolácii Poľska sú arogantné

Poľská premiérka Beata Szydlová označila za arogantné výroky francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, že Poľsko sa v Európe dostáva do izolácie a je v konflikte s hodnotami EÚ.

Dôvodom takýchto vyjadrení podľa nej môže byť nedostatok politických skúseností francúzskeho prezidenta. Na Macronove slová povedané po stretnutí s jeho bulharským náprotivkom vo Varne reagoval aj poľský minister zahraničia Witold Waszczykowski, ktorý Macrona obvinil z neznalosti.

„Prezidentovi odporúčam, aby bol zmierlivejší … Možno sú jeho arogantné poznámky výsledkom nedostatku skúseností,“ uviedla na Macronovu adresu Szydlová, ktorú citovala agentúra Reuters. „Prezidentovi odporúčam, aby sa sústredil na záležitosti svojej vlastnej krajiny. Možno potom bude schopný dosiahnuť rovnaké hospodárske výsledky a rovnakú úroveň bezpečnosti pre občanov, akú zaručuje Poľsko,“ uviedla Szydlová.

Poľská premiérka ďalej poznamenala, že o budúcnosti Európy nebude rozhodovať Macron, ale že bude utváraná všetkými členskými štátmi.

„Poľsko sa nedostáva do izolácie,“ vyhlásil Waszczykowski na tlačovej konferencii po stretnutí so svojimi kolegami z Rumunska a z Turecka a s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom.

„Hostíme dôležité stretnutie, takže prezident Macron nesleduje starostlivo správy, nevie, čo sa deje v tejto časti Európy,“ povedal ďalej šéf poľskej diplomacie. „Ale to sa stáva,“ dodal. Francúzsky prezident po stretnutí so svojím bulharským náprotivkom Rumenom Radevom okrem iného vyhlásil, že tými kroky, ktoré urobila konzervatívna vláda strany Právo a spravodlivosť (PiS), sa Poľsko samo v Európe izoluje. Varšava sa rozhodla pustiť sa s EÚ do sporov na mnohých frontoch, a nebude preto schopná určovať budúci smer vývoja európskeho bloku, povedal Macron.

Bulharský premiér sa zastal Poľska

Francúzsky prezident do Bulharska zavítal po tom, čo vo štvrtok navštívil Rumunsko a v stredu sa v Salzburgu stretol so slovenským premiérom Robertom Ficom, rakúskym kancelárom Christianom Kernom a českým premiérom Bohuslavom Sobotkom. Fakt, že na ceste po strednej a juhovýchodnej Európe opomenul Maďarsko a Poľsko, vyvolal značnú pozornosť.

Poľska sa po stretnutí s Macronom zastal bulharský premiér Bojko Borisov. Otvorená konfrontácia medzi jednotlivými členskými krajinami EÚ je podľa neho zničujúca. Správnym riešením je dialóg a hľadanie riešení. Poľsko a Maďarsko nie sú len našimi priateľmi, ale aj súčasťou EÚ, dodal Borisov.