V centre Bruselu zaútočil na vojakov muž s nožom, postrelili ho

V piatok večer zaútočil v centre Bruselu na dvojicu vojakov 30-ročný muž, ktorý doteraz nemal teroristickú minulosť, informovala agentúra Reuters na základe vyjadrení hovorcu bruselskej prokuratúry.

Médiá pôvodne informovali, že hliadka útočníka zastrelila. Belgická rozhlasová stanica RTBF upresnila, že muža vojaci postrelili a je v kritickom stave.

Vojaci boli zranení ľahko, jeden na tvári a druhý na ruke.

Niektoré belgické médiá tvrdia, že útočník je mŕtvy.

Podľa denníka La Derniére Heure, ktorý cituje anonymné zdroje z prostredia armády a polície, sa incident stal okolo 21:20 SELČ na triede Émile Jacquemain.

Na miesto dorazili policajti a záchranári. Oblasť je uzavretá.

Belgian Police covering the scene after a machete attack ended by retaliating soldiers firing. #Brusselsattack #Brussels #Bruxelles pic.twitter.com/fZRZ6Mf­TcI