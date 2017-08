Spoločný boj s terorizmom? V EÚ to ide krok za krokom

Boj s terorizmom si bude vyžadovať ďalšiu integráciu v rámci Európskej únie. Potrebné je lepšie odovzdávanie si informácií, ale aj koordinované iniciatívy, ktoré by riešili problém radikalizácie džihádistov.

Minulotýždňové útoky v Španielsku, ktoré si vyžiadali 15 obetí, stoja za snahou Talianska prehĺbiť spoluprácu v riešení otázky radikálov.

"Potrebujeme začať hovoriť tom, aby európsky prokurátor dostal viac právomocí na boj s terorizmom,“ citoval portál EurActiv z listu talianskeho ministra spravodlivosti Andreu Orlanda kolegyni v Európskej komisii Věre Jourovej a estónskemu náprotivku Urmansovi Reinsaluovi, ktorého krajina práve predsedá Rade EÚ.

Európska prokuratúra, ktorá bude sídliť v Luxembursku, bude mať na starosti vyšetrovanie podvodov s peniazmi EÚ. K tejto iniciatíve sa pripojilo zatiaľ iba 20 krajín únie, ostatných sedem sa však môže kedykoľvek pridať.

Podľa viacerých diplomatických zdrojov z Bruselu sa do budúcnosti určite bude uvažovať o rozšírení právomocí prokuratúry. Je však otázne, či sa jej pôsobnosť bude týkať aj vyšetrovania teroristických či­nov.

Teroristi sa, samozrejme, snažia zostať krok pred úradmi. Ukázalo sa to aj na katalánskom prípade. Odborníčka na terorizmus Claudia Carvalhová z univerzity v holandskom Tilburgu pripomína, že mladých mužov zradikalizoval imám. Aby na seba neupozorňovali, zostávali mimo internetového sveta, necestovali. Unikali tak policajným kontrolám, hoci pripravovali pomerne sofistikovaný útok.

"Je to iné správanie mladých ľudí pri radikalizácii, ako sme videli predtým. Musíme ísť takpovediac k základom. Do mešít, aby sme pochopili, čo sa deje,“ povedala pre Pravdu Carvalhová.

"Vo viacerých prípadoch radikalizácie išlo o marockých kazateľov v Európe. Mali by sme možno aj komunikovať s miestnymi úradmi, aby sme vedeli, komu sa títo imámovia prihovárajú, kto je ich publikum. To si vyžaduje spoluprácu v Európe. Imám z Katalánska bol aj v Belgicku. Musíme teda brať do úvahy migráciu a mobilitu týchto ľudí. Potrebujeme si lepšie vymieňať a analyzovať informácie,“ pripomenula odborníčka.

Carvalhová tiež vysvetľuje, že boj s terorizmom a radikalizáciou si vyžaduje spoluprácu na lokálnej úrovni aj na úrovni EÚ. "Musíme vedieť, kto sú imámovia a čo sa deje v prostredí mešít a komunít, ktoré niekedy žijú izolovane. Potrebujeme ich zapojiť lokálne, kultúrne aj sociálne,“ tvrdí odborníčka.

"Ale musíme veci riešiť aj na vyššej úrovni. Problém, ktorému čelíme, je komplexný, Taká by mala byť odpoveď. Hovoríme o sociálnych aj bezpečnostných výzvach. Preto na to potrebujeme spojiť sily,“ uviedla Carvalhová.