Hurikán Harvey dorazil do Texasu, Trump vyhlásil stav katastrofy

Hurikán Harvey dorazil do amerického Texasu. Udrel veľkou silou. Autor: SITA/AP , Courtney Sacco

Hurikán Harvey, zosilnený na päťbodovej škále na štvrtý stupeň, dorazil na pobrežie amerického štátu Texas. Americký prezident Donald Trump vyhlásil v Texase prírodnú katastrofu.

Trump uviedol na twitteri, že prírodnú katastrofu vyhlásil na žiadosť guvernéra Texasu Grega Abbotta. Podľa prezidenta tento krok umožní úplné uvoľnenie pomoci federálnej vlády.

Národné centrum hurikánov (NHC) uviedlo, že živel takmer dosiahol pevninu. Je sprevádzaný silným dažďom a vetrom s rýchlosťou 215 kilometrov za hodinu.

V priebehu niekoľkých hodín však Harvey zoslabol a v sobotu skoro ráno ho NHC vyhlásilo za búrku druhej kategórie. Rýchlosť vetra už v tom čase dosahovala 185 kilometrov za hodinu.

Podľa prvých správ o škodách hurikán poničil v mestách pri Mexickom zálive strechy a múry budov. V jednej komunite po prepadnutí strechy nad domovom pre seniorov previezli viacerých ľudí do miestneho väzenia, kde ich následne ošetrili. Úrady však zatiaľ nevedia presne určiť rozsah škôd, ktoré Harvey spôsobil.

Hurikán by mal podľa odhadov počas týždňa ďalej slabnúť a do zasiahnutej oblasti priniesť viac dažďa. NHC tiež varuje, že v pobrežných oblastiach by mohlo v jeho dôsledku dojsť k zvýšeniu počtu života ohrozujúcich búrok.

Mesto Corpus Christi, na južnom cípe Texasu, utrpelo prvé menšie škody, uviedla AP. Štátne orgány sa obávajú možných záplav a poškodenia ropných zariadení. Existuje tiež riziko zranení alebo úmrtí mnohých ľudí, keďže podľa meteorológov reálne ohrozuje hurikán životy obyvateľov.

„Vieme, že milióny ľudí pocítia dopad tejto búrky,“ povedal hovorca NHC. „Naozaj sa modlíme, aby ľudia počúvali odporúčania činiteľov pre núdzové situácie a išli hurikánu z cesty,“ dodal.

Tisíce Američanov sa dostali do bezpečnejších miest. Avšak orgány vydali protichodné odporúčania týkajúce sa evakuácie. Abbott vyzval ľudí, aby utiekli. Naopak, predstavitelia mesta Houston radili ľuďom, aby zostali doma. Dobrovoľné evakuácie sa uskutočňujú v niektorých okresoch, inde sú zase povinné, uviedol server Houston Chronicle.

Médiá varovali, že Harvey by sa mohol stať najsilnejším hurikánom v Spojených štátoch od roku 2005, kedy americké pobrežie zničil hurikán Katrina.

Trump zvažoval vyhlásenie stavu prírodnej katastrofy, ktorá by umožnila uvoľnenie prostriedkov z federálnych prostriedkov, povedal bezpečnostný poradca prezidenta Bosserta. Trump, podľa hovorcu Bieleho domu, zvažuje návštevu Texasu na začiatku budúceho týždňa.