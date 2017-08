Z Iraku znie: Mesto Tall Afar bude čoskoro naše, porážka IS je blízko

Podľa hovorcu jednotiek kontrolujú členovia teroristickej organizácie Islamský štát (IS) už len asi päť percent územia mesta, ktoré ovládli v júni 2014. Iracký minister zahraničia Ibrahim Džaafarí predtým oznámil, že vládne jednotky kontrolujú 70 percent územia a zvyšok obsadia „čoskoro“. Je to posledné väčšie mesto v Iraku, kde IS drží pozície.

„Mesto Tall Afar čoskoro celé dobyjeme, pričom len päť percent územia nám zostane na pokorenie,“ povedal hovorca vládnych jednotiek agentúre Reuters.

Explózia pri stretoch irackých vládnych síl s jednotkami IS v irackom meste Tall Afar. Autor: Reuters, THAIER AL-SUDANI

Citadela, miesto utrpenia žien, dobyté

Iracký minister zahraničia predtým na spoločnej tlačovej konferencii so svojím francúzskym náprotivkom Jeanom-Yvesom Le Drianom a francúzskou ministerkou obrany Florence Parlyovou uviedol, že mesto bude čoskoro obsadené.

Vládna ofenzíva na znovu obsadenie Tall Afaru s asi 200-tisíc obyvateľmi začala 20. augusta. V piatok Bagdad oznámil, iracké sily prelomili obranu IS a dostali sa do centra mesta, kde podľa šéfa operácií dobyli okrem iného Citadelu. Túto historickú pevnosť predtým používal IS ako väzenie pre ženy a dievčatá, ktoré nútili k zväzkom so svojimi členmi.

Bude Kurdistan problém pre región?

Francúzsky minister zahraničných vecí a ministerka obrany majú s irackými predstaviteľmi počas svojej súčasnej návštevy okrem iného hovoriť aj o boji proti IS a o obnovení krajiny. Francúzsko je hlavným partnerom USA v medzinárodnej koalícii bojujúcej proti IS v Iraku a v susednej Sýrii.

Francúzski ministri sa tiež majú stretnúť v irackom Irbíle so zástupcami autonómneho regiónu Kurdistanu, ktorý v septembri pripravuje referendum o nezávislosti. Irackí Kurdovia o tom hovoria už niekoľko rokov, ale táto otázka sa stala aktuálnou v dôsledku oslabenia pozícií IS, na ktorom sa významne podieľali kurdské milície.

Existuje obava, že vyhlásenie nezávislého Kurdistanu by mohlo destabilizovať región a vzťahy Bagdadu so susednými krajinami, najmä s Tureckom. Tento týždeň sa americký minister obrany James Mattis stretol s prezidentom Kurdistanu Masúdom Barzáním.