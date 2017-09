Minister vnútra vyzýva na zjednotenie azylových postupov v únii

V rokoch 2015 a 2016 prišlo do Nemecka viac než milión žiadateľov o azyl.

Nemecký minister vnútra chce, aby sa uchádzačom o azyl v Európskej únii poskytovali rovnaké benefity. Cieľom je znížiť atraktivitu Nemecka pre migrantov.

Minister Thomas de Maiziere v rozhovore, ktorý v sobotu zverejnil denník Rheinische Post, tiež vyzval, aby sa zjednotili aj právne postupy týkajúce sa azylu a deportácií. De Maiziere totiž tvrdí, že v porovnaní s inými krajinami EÚ žiadatelia o azyl v Nemecku využívajú omnoho viac spôsobov, ako oddialiť svoj odsun.

V rokoch 2015 a 2016 prišlo do Nemecka viac než milión žiadateľov o azyl. De Maiziere povedal, že príspevky na utečencov sú tam v porovnaní s inými krajinami „pomerne vysoké“, čo je aj príčina, prečo ich to ťahá najviac do Nemecka.