Povstalecké sily spustili v Sýrii ofenzívu proti IS na východe krajiny

Sýrske povstalecké jednotky podporované USA spustili vojenskú ofenzívu proti tzv. Islamskému štátu (IS) na východe Sýrie pozdĺž hranice s Irakom. To by mohlo viesť ku konfliktu s konkurenčnými vládnymi silami podporovanými Ruskom, ktoré v oblasti uskutočňujú vlastné operácie. Prevažne kurdské sily v sobotu oznámili, že začínajú operáciu zameranú na porazenie militantov z IS v provincii Dajr az-Zaur, ktorá je bohatá na ropu.

Sýrska armáda minulý týždeň prelomila obliehanie rovnomenného hlavného mesta provincie. Povstalecké sily zdržiavala v posledných týždňoch bitka o Rakku, de facto hlavného mesta Islamského štátu, ktorá si však už nevyžaduje toľko bojovníkov, ako v prvých fázach. Preteky o to, kto sa prvý dostane k irackým hraniciam, stanovia, kto bude mať po porážke džihádistov väčší v vplyv v strategickej oblasti: Spojené štáty alebo Rusko a Irán.