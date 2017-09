OSN: Severná Kórea vo veľkej miere obchádza medzinárodné sankcie

Severná Kórea ilegálne vyviezla do zahraničia uhlie, železo a ďalšie komodity v hodnote najmenej 270 miliónov dolárov. Informuje o tom správa OSN zverejnená v sobotu. Podľa jej údajov za posledných šesť mesiacov severokórejské komodity v rozpore so sankciami smerovali do Číny, Indie, Malajzie či Srí Lanky.

Experti monitorujúci sankcie v správe uvádzajú, že vláda komunistického diktátora Kim Čong-una porušuje sankcie na vývoz komodít, zbrojné embargo i finančné reštrikcie. Severná Kórea tiež podľa OSN pokračuje v zakázaných jadrových aktivitách v nukleárnom komplexe v Jongbjone, ako aj uránovej bani Pchjongsan. Panel aktuálne vyšetruje aj zapojenie sa Pchjongjangu do zakázaných aktivít v Afrike a Sýrii.