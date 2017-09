OSN: Americký Kongres by mal pomôcť detským prisťahovalcom

Ľudí prevažne zo štátov Latinskej Ameriky, ktorí prišli do USA ilegálne ako deti so svojimi rodičmi, doteraz chránenil programom známy pod skratkou DACA zavedený Trumpovym predchodcom Barackom Obamom. Súčasný prezident sa však rozhodol dekrét zrušiť a odkázal Kongresu, že by mal situáciu vyriešiť prijatím zákona.

„Dúfam, že Kongres bude konať a poskytne bývalým účastníkom (programu) DACA dlhodobý právny status. Znepokojuje ma nárast počtu zadržaných a vyhostených imigrantov, ktorí mali v USA dobré postavenie a dodržiavali zákony,“ vyhlásil vysoký komisár OSN pre ľudské práva Zaíd Husajn.

Trump stanovil šesťmesačnú lehotu na požiadanie o predĺženie platnosti víz pre doterajších účastníkov programu. Ak počas nej Kongres zákon neprijme, budú môcť vyhostiť približne 800000 ľudí chránených programom DACA.

Kým demokrati sú pre urýchlené prijatie normy, lídri republikánov, ktorí majú v oboch komorách väčšinu, tvrdia, že ju chcú spojiť s ďalšími aspektmi nelegálneho prisťahovalectva ako je ochrana hraníc.