Šestnásť rokov po 11. septembri Al-Kajdá žije

Teroristi vycvičení sieťou Al-Kajdá Usámu bin Ládina vrazili pred šestnástimi rokmi do mrakodrapov dvojičiek Svetového obchodného centra v New Yorku, do Pentagonu a pravdepodobne chceli zaútočiť aj na budovu Kongresu alebo Biely dom vo Washingtone.

Deň, ktorý zmenil svet. A nespočetné množstvo životov. Pri pamätníku v New Yorku sa zišli tisíce ľudí. Príbuzní obetí mali so sebou fotografie a čítali mená matiek, otcov, manželiek manželov, detí, sestier či bratov.

S a Al-Kajdá vyznávajú rovnakú saláfisticko-džihádistickú ideológiu. Podľa nej je problémom tohto sveta to, že v ňom nie je islamistický kalifát. James Forest, profesor bezpečnostných štúdií na Massachusettskej univerzite

"Viac ako čokoľvek iné, by som si želala, keby som sa s tebou mohla stretnúť,“ povedala pre agentúru AP Ruth Dalyová, keď prečítala meno svojej starej mamy Ruth Sheily Lapinovej. "Som veľmi hrdá na to, že ma pomenovali po tebe. Dúfam, že sa na mňa pozeráš z neba,“ vyhlásila mladá Američanka.

Aj po šestnástich rokoch sa ľudia vyrovnávajú so stratou. A hydra Al-Kajdá, ktorá bola v slnečný deň 11. septembra 2001 taká úspešná so svojím príšerným plánom, stále nie je porazená. Jej vodca Usáma bin Ládin je už šesť rokov mŕtvy. Rovnako sa podarilo zlikvidovať veľkú časť ďalších lídrov. Al-Kajdá je však aktívna v severnej Afrike, v Afganistane, v Jemene a pomohol jej konflikt v Sýrii.

Takmer tritisíc ľudí zahynulo 11. septembra 2001 pri útoku Al-Kajdá na Ameriku. Na fotografii vrazilo lietadlo teroristov do druhej veže Svetového obchodného centra v New Yorku. Autor: SITA/AP, CHAO SOI CHEONG

Pre teroristickú sieť v posledných rokoch vznikla príležitosť v súvislosti s tým, že všetci viac pozornosti venovali teroristickej organizácii Islamský štát (IS). Pre Al-Kajdá je to konkurencia. IS jej však zároveň umožnil skonsolidovať rady, dokonca si „vylepšiť" značku.

Veď zrazu to bol IS, ktorý bol ešte horší ako Al-Kajdá. Práve schopnosť dobre sa adaptovať robí z tejto teroristickej siete nebezpečného protivníka. Magazín New Yorker pripomína výskum odborníčky na terorizmus z Americkej univerzity Audrey Kurth Croninovej, podľa ktorého je osem rokov priemerná doba, ako dlho extrémistické organizácie pôsobia. Al-Kajdá vznikla v roku 1988.

Teroristickú sieť aj teraz čakajú zmeny v súvislosti s tým, že IS stráca územie v Iraku a Sýrii. Môže to mať vplyv na to, akú stratégiu Al-Kajdá zvolí pri príprave ďalších útokov.

"Je niekoľko možností, čo by mohla táto teroristická skupina teraz urobiť. Na IS reagovala Al-Kajdá pomerne tichou stratégiou, ktorá jej umožnila rozšíriť si základňu podpory a pôsobiť otvorenejšia ako predtým. Niektoré jej pokusy o „rebranding“ priniesli ovocie. Je možné, že Al-Kajdá sa bude ďalej držať tejto stratégie tak, aby sa posilnila vo viacerých regiónoch, bez toho, aby vyprovokovala proti sebe odvetu,“ reagoval pre Pravdu Daveed Gartenstein-Ross, autor knihy Bin Ládinovo dedičstvo.

Na snímke symbolická kytica kvetov neďaleko pamätníka útokov v New Yorku. Autor: Reuters, SHANNON STAPLETON

Expert na terorizmus z washingtonskej Nadácie pre obranu demokracií však načrtáva aj iný scenár. "Alternatívou pre Al-Kajdá je, že teraz, keď je IS na ústupe, agresívne zaútočí na západné štáty. Vyzýval na to vo svojej reči Hamza bin Ládin, syn bývalého lídra. Rovnako aj v magazíne teroristov Inspire je rozsiahla diskusia o útokoch na vlaky v USA. Do istej miery je to dôkaz o možnom opätovnom sa zameraní Al-Kajdá na ciele v Spojených štátoch a na Západe,“ vysvetlil Gartenstein-Ross.

Veľa sa špekuluje o celkovom vzťahu Al-Kajdá s IS, ktorý pred vypovedaním poslušnosti pôsobil v štruktúre bin Ládinovej teroristickej siete. Konkurenti vo svete islamistického extrémizmu by sa podľa niektorých pozorovateľov mohli opäť spojiť. Pravdepodobne to však nie je otázka blízkej budúcnosti.

"IS a Al-Kajdá vyznávajú rovnakú saláfisticko-džihádistickú ideológiu. Podľa nej je problémom tohto sveta to, že v ňom nie je islamistický kalifát. IS a Al-Kajdá majú tiež rovnakú teroristickú taktiku. Obe sa teraz snažia motivovať a inšpirovať svojich stúpencov k útokom, ktoré si vedia pripraviť sami,“ uviedol pre Pravdu James Forest, profesor bezpečnostných štúdií na Massachusettskej univerzite.

"Hlavný rozdiel medzi oboma organizáciami spočíva v tom, že IS bol oveľa netrpezlivejší a chcel vytvoriť kalifát teraz. Al-Kajdá mi dlhodobý plán. Snaží sa pre kalifát vytvoriť podmienky používaním násilia či hrozbou násilia,“ vysvetlil Forest.