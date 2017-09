V Istanbule zatkli 25 údajných členov IS

Turecká polícia zatkla pri niekoľkých operáciách v Istanbule 25 údajných bojovníkov teroristickej organizácie tzv. Islamský štát. Traja zadržaní sú vysokopostavenými členmi IS a 22 zatknutých sú cudzí štátni príslušníci.

Turecké orgány zatkli v posledných rokoch viac ako 5000 podozrivých bojovníkov IS a deportovali 3290 zahraničných islamistov z 95 krajín. Vstup do krajiny odmietli 38269 jedincom.

Minulý týždeň turecká polícia zastrelila samovražedného atentátnika, ktorý sa chystal napadnúť policajnú stanicu v Mersine pri Stredozemnom mori. Turecké ministerstvo vnútra neskôr povedalo, že mladý muž patril k IS.

Stúpenci IS už urobili niekoľko útokov v Turecku. Mnohým priaznivcom tzv. Islamského štátu slúži Turecko ako tranzitná krajina na ceste do Sýrie alebo Iraku.

Za IS v Sýrii alebo Iraku stále bojuje 2500 Európanov

Za takzvaný Islamský štát bojuje v Sýrii a Iraku ešte 2500 Európanov. Uviedol to európsky koordinátor pre boj proti terorizmu Gilles de Kerchove, ktorý je presvedčený, že väčšina radikálov sa do Európy nevráti.

"Mali sme okolo 5000 Európanov, ktorí v Iraku a Sýrii bojovali za IS. Z toho sa 1500 osôb vrátilo a asi 1000 bojovníkov zahynulo. Z tých približne 2500 európskych bojovníkov, ktorí sú ešte dnes v Iraku alebo Sýrii, ich mnoho zomrie v boji alebo ich zabije IS, pretože táto organizácia nestrpí žiadnych dezertérov, "povedal de Kerchove.

Ďalší európski islamisti sa podľa neho presťahujú do krajín ako Somálsko, Líbya alebo Jemen. Prípadnú cestu do Európy by im komplikovali výrazne lepšie hraničné kontroly Turecka.

„Nemyslím si, že veľa bojovníkov sa v budúcnosti vráti do Európy,“ uviedol koordinátor boja proti terorizmu. Ani po páde bašty IS, Mosulu, sa podľa neho veľa radikálov nevrátilo do Európy.

Aby boli európske krajiny schopné identifikovať navrátilcov včas, je pre de Kerchova nevyhnutné, aby si krajiny EÚ medzi sebou vymieňali biometrické údaje. Európske bezpečnostné orgány by mali mať prístup aj k informáciám, ktoré zhromažďujú vojenské zložky na bojisku.