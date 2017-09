Tri štvrtiny detských migrantov je zneužitých po ceste do Európy

Migrujúce deti prežívajú po ceste do Európy hrôzy zneužívania.

Migrujúce deti prežívajú po ceste do Európy hrôzy zneužívania. Autor: Reuters , Antonio Parrinello

Viac ako tri štvrtiny detských a mladistvých migrantov sa pri svojej nebezpečnej ceste do Európy cez Stredozemné more stanú obeťou zneužívania. Podľa agentúry AFP na to v správe upozornili dva úrady OSN.