Francouzský prezident, holandský král a šéf britskej diplomacie navštívili ostrovy zničené Irmou

V Karibiku a na Floride si hurikán vyžiadal najmenej 40 obetí.

„Celé Francúzsko je na strane tých, ktorí všetko stratili, aj svojich blízkych, na strane obetí a na strane tých, ktorí sú v úzkych,“ uistil Macron o solidarite, keď priletel do Pointe-a-Pitre na ostrove Guadeloupe. Za absolútnu prioritu prezident považuje návrat k normálnemu životu, najmä zaistenie dodávok vody, elektriny a školského vyučovania.

Prezident dal pred novinármi najavo, že je naklonení zriadeniu parlamentného vyšetrovacieho výboru, po ktorom volá opozícia. „Vláda sa bude musieť zodpovedať za svoje kroky pred parlamentom,“ povedal. Zdôraznil však, že teraz je „čas na národnú jednotu“.Medzitým vláda pokračuje v zasielaní humanitárnej pomoci vojenskými lietadlami.

Jachty, ktoré na Floride zničil hurikán Irma. Autor: SITA/AP, Matt McClain

Macron ešte navštívi ostrov Svätý Martin, kde podľa prezidenta za bezpečnosť dohliada 1900 príslušníkov poriadkových síl. Na francúzskej časti ostrova a na neďalekom ostrove Svätý Bartolomej, ktorý tiež patrí Francúzsku, si živel podľa posledných údajov vyžiadal 11 životov. Niektorí ľudia sú stále nezvestní.

„Vydržali sme štyri dni bez pomoci, sami sme sa museli brániť pred ozbrojenými ľuďmi,“ povedal jeden z majiteľov reštaurácie agentúre AFP. Podľa neho bola podpora od francúzskeho štátu nulová.

V severnej časti ostrova Svätý Martina hurikán zabil štyroch ľudí a zranil desiatky. Zničil takmer tretinu domov, 90 percent zvyšných je poškodených, povedal v utorok holandský Červený kríž.

Holandský kráľ navštívil ostrov Svätý Martin

Holandský kráľ Willem-Alexander navštívil ostrov Svätý Martin v Karibiku, ktorý zdevastoval hurikán Irma. Kráľ uviedol, že vo svojom živote už zavítal do mnohých vojnových zón, škody po tomto hurikáne sú však najhoršie, aké kedy videl. Willem-Alexander pricestoval na ostrov, ktorý je rozdelený medzi Holandsko a Francúzsko, v pondelok. „Už zlietadla som videl veci, ktoré som nikdy predtým nevidel. Videl som vojnu aj živelné pohromy, ale nič takéto. Všetko je zničené,“ vyhlásil holandský kráľ Willem-Alexander, ktorý na ostrove strávil noc. Nadchli ho miestni ľudia, ktorí pracujú spoločne na obnove a nestrácajú vieru v budúcnosť," vyhlásil o obyvateľoch hlavného mesta Philipsburg.

Kuba je na kolenách

K najhoršie postihnutým mestám patrí metropola Kuby Havana, ktorej historické a neudržiavané domy mnohokrát nevydržali nápor prívalového lejaku sprevádzaného mohutnou víchricou. Štátne podniky sa postupne pokúšajú obnoviť dodávky elektrickej energie a pitnej vody do všetkých postihnutých oblastí.

Kuba patrí spolu s niekoľkými menšími karibskými ostrovmi k miestam, kde Irma napáchala najväčšie škody. K brehom ostrova dorazila v sobotu ako hurikán najsilnejšej piatej kategórie a jej vietor s rýchlosťou až 260 kilometrov za hodinu spôsobil až jedenásťmetrové vlny, ktoré úplne zaplavili frekventovanú pobrežnú promenádu ​​Malecón v Havane a vytopili domy v jej okolí.

Historické budovy v centre hurikán nevydržali

V mnohých budovách v historickej časti metropoly, ktoré do komunistickej revolúcie patrili bohatej elite, dnes žijú chudobní Kubánci, od ktorých úrady nechcú nájomné, ale zároveň neinvestujú jediné peso do údržby.

Niektoré domy sa čiastočne alebo úplne rozpadli vplyvom vetru a vody, ktorá na ulici dosiahla výšku viac ako jeden meter. Dvoch mladých ľudí v centre Havany zabil balkón jedného z domov, ktorý spadol na autobus, v ktorom boli. Dvaja bratia zase zomreli potom, čo spadla časť steny domu, kde žili.

Sedem z desiatich kubánskych obetí zahynulo v Havane. Pre jedenásťmiliónovú krajinu sa Irma stala najtragickejším hurikánom od čias Dennisa v roku 2005, keď zomrelo 16 ľudí.

„Boli to ťažké dni pre kubánsky ľud, ktorý počas niekoľkých hodín sledoval, ako to, čo budoval s úsilím, ničí devastujúci hurikán,“ uviedol prezident Raúl Castro.

Irma zničila aj Varadero

Napriek tomu, že vláda nezverejnila žiadne oficiálne čísla okrem počtu obetí, odhaduje sa,že tisíce ľudí zostali bez elektriny alebo pitnej vody. Z viac ako milióna evakuovaných ľudí sa väčšina z nich vrátila do svojich domovov, ale tie boli často úplne zničené. Upratovacie čaty vyrazili počas pondelka do ulíc a čistili ich od stoviek popadaných stromov či sutiny z budov.

Irma sa okrem Havany prehnala takisto cez niekoľko vyhľadávaných turistických stredísk ako je neďaleké Varadero, odkiaľ pred príchodom búrky evakuovali tisíce turistov. Castro však uistil, že v novembri, keď začne hlavná turistická sezóna na ostrove, bude všetko opravené. Turisti by mali priniesť do štátnej pokladnice časť peňazí, ktoré bude štát musieť investovať do obnovy po hurikáne.