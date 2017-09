Súd umožnil Trumpovi pokračovať v zákaze prijímania utečencov

Najvyšší súd v USA umožnil vláde amerického prezidenta Donalda Trumpa pokračovať v reštriktívnej utečeneckej politike. Zablokoval rozhodnutie federálneho odvolacieho súdu, podľa ktorého by do krajiny mohol byť do konca októbra umožnený vstup až 24000 ďalších utečencov.