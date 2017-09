USA sú skôr oligarchia ako demokracia, tvrdí bývalý prezident Carter

Carter je presvedčený, že Trump by mal otvorene hovoriť so Severnou Kóreou o mierovej zmluve namiesto toho, aby jej hrozil. „Ak by som sám do Pchjongjanu nešiel, poslal by som tam svojho najlepšieho človeka,“ povedal Carter a dodal, že on bol v KĽDR trikrát.

Člen demokratickej strany a 39. prezident Spojených štátov, podľa svojich slov nedúfa, že jeho republikánsky nástupca v úrade alebo členovia jeho rodiny sprostredkujú mier medzi Izraelom a Palestínou. Nemyslí si, že prídu s riešením, ktoré bude spravodlivé voči Palestínčanom.

Trump sa odklonil od dlhodobej pozície USA, ktorá obhajovala existenciu dvoch samostatných štátov Izraela a Palestíny. Na Blízky východ poslal rokovať o opätovnom otvorení mierových rozhovorov svojho zaťa Jareda Kushnera, ktorý sa hlási k ortodoxnému judaizmu.

Deväťdesiatdvaročný Carter je druhým najstarším žijúcim americkým prezidentom a štvrtým najdlhšie žijúcim prezidentom v histórii. O rok starší je je George Bush starší. Carter bol americkým prezidentom v rokoch 1977 až 1981. V roku 2002 získal Nobelovu cenu za mier za svoje aktivity v oblasti ľudských práv.