Florida po hurikáne hlási ďalších mŕtvych a je stále bez elektriny

Zatiaľ čo niektorí sa mohli vrátiť do svojich domovov a zisťujú stav škôd, niektorým to umožnené nebolo. Práca na obnovenie zničených oblastí sa začína aj na karibských ostrovoch, ktoré pocítili ešte silnejšiu búrku ako juhovýchod Spojených štátov.

Pre Irmu nemá elektrický prúd viac ako 13 miliónov ľudí na Floride, čo spôsobilo jednu z najväčších výpadkov v histórii USA. Obyvatelia subtropickej Floridy, kam sa po prechode búrky vrátilo obvyklé teplo, vlhko a hmyz, netrpezlivo čakajú na chvíľu, kedy budú môcť opäť používať svetlo, chladničky či klimatizáciu.

„Najdôležitejšou vecou, ​​ktorú teraz musíme urobiť pre ľudí, je obnoviť elektrinu,“ povedal guvernér Floridy Rick Scott.

Počet obetí sa zvyšuje

Na opravách zničeného elektrického vedenia či transformátorov pracuje viac ako 50 000 technikov, z ktorých mnohí prišli vypomôcť zo vzdialených oblastí – niektorí až z Kalifornie či Kanady. Medzitým dva milióny domácností obnovili svoju dodávku elektrickej energie. V utorok polícia našla telá niekoľkých ľudí, ktorých úmrtia súviseli s hurikánom. Traja ľudia v Orlande a jedna v Miami sa otrávili oxidom uhoľnatým po tom, čo sa nadýchali splodín produkovaných generátormi elektriny, ktoré si zapli vo svojich domoch. Počet obetí Irmy na Floride sa zvýšil na najmenej 16.

Medzi najhoršie postihnuté oblasti patria ostrovy Florida Keys, ktorých niektorí evakuovaní obyvatelia sa podľa televízie CNN doteraz nedostali ku svojim domovom pre obavy z poškodenia tamojších mostov. Ale mnohí z tých, ktorí sa vrátili, našli svoje domy úplne zničené búrkami.

Európski lídri navštívili postihnuté oblasti

Zrejme ešte horšia situácia panuje na karibských ostrovoch v súostroví Malé Antily, kadiaľ Irma postupovala minulý týždeň ako hurikán najsilnejšej piatej kategórie a zabila tu viac ako 40 ľudí. Tisíce obyvateľov ostrovov Svätý Martin, Barbuda, Anguilla či Panenských ostrovov prišli o svoje domovy, chýba im dostatok potravín či pitná voda, mnohí sa sťažujú na raketový rast cien nedostatkového základných tovarov. Veľkým problémom je aj rabovanie.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorý je od utorka na návšteve postihnutých území v Karibiku, uviedol, že francúzsku časť ostrova Svätý Martin by podľa neho bolo treba odzbrojiť. „Na ostrove existuje chronický problém, a to sú zbrane. Prial by som si, aby sme ho mohli odzbrojiť, bolo by to v prospech ostrova,“ uviedol Macron. Podľa neho „nie je normálne“, že na ostrove je v obehu toľko zbraní.

Macron sa v stredu presúva na ostrov Svätého Bartolomeja. Do karibskej oblasti sa vypravil aj holandský kráľ Willem-Alexander a šéf britskej diplomacie Boris Johnson, ktorých krajiny rovnako ako Francúzsko čelia kritike, že sa oneskorili pri vyslaní záchranárov a policajných posíl na ostrovy zasiahnuté chaosom a plienením.