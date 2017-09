Merkelová odmietla druhú predvolebnú debatu so Schulzom

Nemecká kancelárka Angela Merkelová sa stretla so svojím protikandidátom Martinom Schulzom v jedinej debate pred nemeckými parlamentnými voľbami.

Schulz sa usiluje o druhú televíznu debatu, aby zvýšil zatiaľ neveľmi dobré šance na víťazstvo seba a svojej strany vo voľbách. Merkelová sa tomu vyhýba.

Šesťdesiatjeden ročný bývalý predseda Európskeho parlamentu Schulz v utorok kancelárke zaslal list, v ktorom ju vyzval, aby sa s ním stretla v druhom dueli, v ktorom by prebrali otázky, na ktoré v tom prvom nebol čas. No kancelárkyna strana CDU v stredu oznámila, že predmet televíznych stretnutí už bolo všetko povedané a kancelárka to tak ponechá.

O možnosti, že by sa obaja kandidáti na kancelára stretli pred televíznymi kamerami viackrát sa predtým hovorilo, no kancelárka Markelová to rázne odmietla. Následný tvrdý spôsob vyjednávania jej tímu o podmienkach jedinej debaty neskôr niekdajší šéfredaktor verejnoprávnej televízie ZDF Nikolaus Brender označil za vydieranie.

Podľa kritikov sa kanclérka, ktorá považoval vyjednávania od dueli za bežné, snaží vyhnúť sa vecnej diskusii. Karikatúrou na titulnej strane na to začiatkom septembra narážal aj magazín Der Spiegel, ktorý Merkelovú zobrazil ako boxerku ťažkej váhy, ktorej sa nechce do súboja s protivníkom a radšej podriemkáva pohodlne opretá o povrazy chrbtom k svojmu súperovi.

Podľa prieskumov verejnej mienky taktika Merkelovej zatiaľ vychádza. Podpora konzervatívnej únie CDU / CSU sa pohybuje okolo 37–38%, pričom sociálni demokrati sú na tom o 14 až 15% horšie.