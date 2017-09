Vučičovi je nevoľno, keď mu z Bruselu volajú kvôli Kosovu

„Myslí si niekto z vás, že mi niekedy bolo príjemné sedieť s (kosovským prezidentom Hashimom) Thaçim, s (šéfkou únijovej diplomacie Federicou) Mogheriniovou, s (jej predchodkyňou) Catherine Ashtonovou? Na žiadny príjemný okamih si nespomínam. Už mám Pavlovov reflex, začne mi byť zle, keď volajú z Bruselu. Viem, že sa nič dobré nestane,“ povedal Vučič televízii B92.

Prezident poukázal okrem iného na to, že sa vďaka politike jeho vlády konečne zastavil prudký úbytok Srbov v Kosove a že sa tam od roku 2012 podstatne znížil počet etnicky motivovaných konfliktov a nikto pri nich nezomrel.

Vučič: O Haradinajovi si nemyslíme nič dobré

„Je potrebné, aby to ľudia v Srbsku vedeli. A nie aby posedávali po kaviarňach v Belehrade alebo Novom Sade a s penou od kapučína alebo od piva okolo úst vykladali svoje rozumy o Kosove. Dnes je hlas Srbska znovu počuť,“ vyhlásil prezident.

Pokiaľ ide o aktuálnu situáciu v Kosove, podporil vstup členov srbskej kandidátky do novej vlády premiéra Ramusha Haradinaja, ktorého Srbsko stíha ako vojnového zločinca. Srbskí kandidáti mali tri možnosti. Jednou by bolo podporiť strany, ktorý cieľom je spojenie s Albánskom. Druhá možnosť bola nikoho nepodporiť, čo by viedlo k novým voľbám, ktoré by mohli znamenať oslabenie srbskej pozície. Treťou voľbou bolo podporiť Haradinaja.

Vučić však nezabudol poukázať na to, že Haradinaj zostáva pre Srbsko zločincom a „nič dobré si o ňom nemyslíme“.

Srbsko chce Haradinaja postaviť pred súd pre podozrenie zo spáchania vojnových zločinov proti civilistom počas ozbrojeného povstania Albáncov na prelome 90. rokov v Kosove, ktoré bol potom srbskou provinciou. Belehrad preto vydal medzinárodný zatýkací rozkaz, na základe ktorého bol Haradinaj zadržaný od januára do apríla vo Francúzsku, ktoré ho ale nakoniec odmietlo vydať Srbsku.