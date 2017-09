Španielsko vyšetruje stovky katalánskych starostov pre referendum

Ak politici nebudú s justíciou spolupracovať, prokuratúra nariadila ich zatknutie, uviedla AP.

Hlavný prokurátor José Manuel Maza nariadil regionálnym prokurátorom, aby vyšetrili 712 starostov, ktorí už ponúkli obecné zariadenia na usporiadanie referenda. To je naplánované na 1. október. Španielsky ústavný súd však už zablokoval oba zákony schválené katalánskym parlamentom, ktoré pripravujú pôdu pre plebiscit a následné odtrhnutie autonómnej oblasti od Španielska.

Katalánska vláda napriek rozhodnutiu súdu sľubuje, že svoje úsilie dotiahne do konca. Madrid, vedený predsedom vlády Marianom Rajoyom, sa vehementne snaží zabrániť freferendu a označuje kroky Barcelony za protiústavné. To ešte ústavný súd nepotvrdil, pozastavil len ich priebeh až do vydania konečného verdiktu.

Policajti zasahovali aj v redakcii katalánskeho týždenníka

„Ak vás ktokoľvek bude nabádať, aby ste išli k urnám, nerobte to, pretože referendum sa nemôže konať. Bol by to úplne nelegálne čin,“ povedal Rajoy a vyzval Kataláncov, aby referendum ignorovali.

Po prvýkrát sa o udalostiach v Katalánsku v stredu vyjadaril aj španielsky kráľ Filip VI. Vyzval občanov, aby rešpektovali ústavu, ktorá zakazuje odlúčenie. Počas odovzdania národných kultúrnych ocenení povedal, že práva všetkých Španielov budú proti „každému, kto prekročí ústavné právo“.

Do diania sa už zapojila aj polícia, ktorá má rozkazy narušiť prípravu na referendum a zatknúť každého, kto by sa na ňom zúčastnil. Už v piatok vystúpili policajti na policajnej stanici v Constanti neďaleko mesta Tarragona, kde prebieha prešetrovanie hľadalo materiálu súvisiaceho s nadchádzajúcim referendom. Z dôvodu podozrenia z prípravy dokladov na referendum tiež v sobotu urobili záťah v redakcii katalánskeho týždenníka El Vallenc.