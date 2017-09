Analytik: Nemecko už dezinformácie tak neprekvapujú

"Spôsob, akým funguje Nemecko, nám dáva istú výhodu pred všetkými, ktorí by sa snažili zasiahnuť do našich volieb," povedal pre Pravdu analytik medzinárodných vzťahov Jörg Forbrig z berlínskej pobočky organizácie German Marshall Fund. Na druhej strane expert pripomína, že Rusko má s Nemeckom dlhodobé plány a nejde mu len o ovplyvňovanie volieb, ktoré sa konajú už 24. septembra.

Ako sa pripravilo Nemecko na možné ovplyvňovanie volieb propagandou a šírením dezinformácií zo strany cudzích aktérov?

Nie je to nejaký precízny a detailný program. Spravodajské služby a úrady upozorňovali na viaceré udalosti, ktoré mohli mať vplyv. Z minulosti tu máme prípad Lisa (dievča ruského pôvodu, ktorú vraj znásilnili migranti, čo sa ukázalo ako klamstvo, ale k problémom svojimi vyjadreniami prispel aj ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, pozn. red.).

Politici, bezpečnostné zložky a verejnosť si uvedomili, že existuje snaha ovplyvňovať dianie v krajine. V tomto prípade to bolo Rusko. Bol to budíček, že niečo také skutočne existuje.

Nasledovali voľby v USA a tiež vo Francúzsku a zároveň snaha na rôznych úrovniach bojovať s dezinformáciami. EÚ má svoj tím. Pobaltské krajiny aj Česko sa tým zaoberajú. Nemecko tieto príklady sledovalo. My sami sme zažili kybernetický útok na nemecký parlament.

Takže Berlín sa poučil, že je potrebné tomuto problému venovať pozornosť?

Je to evolúcia. Zvýšili sme svoju pozornosť. Už som spomenul príklad USA. Viac sa pozeráme na to, čo sa deje na sociálnych sieťach, v kybernetickom priestore. Ako však vravím, nejde o nejakú komplexnú snahu to vyriešiť, lebo aj tieto hrozby sa vyvíjajú a my sa tomu musíme prispôsobiť.

Najdôležitejšie je možno teda samotné uvedomenie si hrozby?

Musíme pochopiť, čo sa deje. Nemecko má tú výhodu, že sme to videli inde. Preto nás hrozby šírenia dezinformácií už tak neprekvapujú. Ale je zaujímavé pozrieť sa na naše silné a slabé stránky. Spôsob, akým funguje Nemecko, nám dáva istú výhodu pred všetkými, ktorí by sa snažili zasiahnuť do našich volieb.

Prečo?

Máme niečo, čo iné krajiny, ktoré boli a sú vystavené dezinformáciám, možno v takej miere nemajú.

Pre nikoho nie je jednoduché miešať sa do našich volieb. Nemecko má politický systém, v ktorom pôsobia viaceré strany. Máme však na pravej aj ľavej strane spektra dva štandardné subjekty, ktoré vždy získajú pomerne značnú časť hlasov.

Nie je jednoduché úplne ovplyvniť ich voličov. CDU/CSU a SPD boli teraz aj spolu vo vláde. Je ťažké vytvoriť niečo, čo by ich zásadným spôsobom oslabilo. Čo sa týka mediálnej scény, tak Nemecko je na tom pomerne dobre. Máme celkom silné médiá, sú kvalitné.

Ľudia sa na ne stále spoliehajú pri vytváraní si politických názorov. Nezávisia len od nových sociálnych médií. To je tiež výhoda. A okrem toho, že si uvedomujeme problém dezinformácií, vo všeobecnosti vládne v nemeckej spoločnosti istá miera skepticizmu smerom k Rusku.

Ako sa to prejavuje?

Od začiatku konfliktu na Ukrajine vidíme, že pomerne malá časť Nemcov Rusku dôveruje. Je to maximálne do 20 percent a väčšinou ide o prívržencov krajne pravicových či extrémne ľavicových hnutí. Ostatní Nemci Moskve nedôverujú. Z toho vyplýva, že nie sú náchylní na to, že by ich politické názory nejakým zásadným spôsobom ovplyvnila propaganda a dezinformácie.

Myslím si preto, že voľby sa uskutočnia v relatívne pokojnej atmosfére. Možno budeme ešte svedkami nejakých pokusov diskreditovať kancelárku Angelu Merkelovú či diskreditovať voľby ako celok. Ale nemyslím si, že to bude mať zásadný vplyv na hlasovanie.

Zdá sa, že Rusko vyskúšalo v posledných rokoch veľkú časť nástrojov, ktoré sa dajú využiť. Očierňovalo západných politikov, použilo hackerov, šírilo propagandu a dezinformácie. Má ešte niečo schované v rukáve alebo do značnej miery už stratilo moment prekvapenia?

Samozrejme, aj prístup Rusov sa vyvíja.

Analyzujú, čo sa deje, čo funguje a čo nie. Týka sa to aj Nemecka. Hovoril som o našich silných stránkach. Ale máme aj slabé, ktoré sa dajú využiť. Máme proruskú podnikateľskú loby. Pôsobí tu krajne pravicová aj radikálne ľavicová strana, ktoré Rusku pomáhajú dostať jeho odkaz do médií. Moskva bude vyhodnocovať, čo z týchto kanálov sa dá využiť na ovplyvnenie vlády či fungovania demokratického procesu.

CDU/CSU a SPD boli teraz aj spolu vo vláde. Je ťažké vytvoriť niečo, čo by ich zásadným spôsobom oslabilo.

Na druhej strane si však Rusko určite uvedomuje aj to, že ak zájde priďaleko, bude to mať preň následky. Kancelárka Merkelová na to upozornila. Preto si myslím, že Rusko má v súvislosti s Nemeckom skôr dlhodobú stratégiu.

V čom spočíva?

Postupne ovplyvňovať politikov, médiá a podnikateľskú sféru, aby Nemecko viac Rusku vychádzalo v ústrety. Moskva sa tiež môže snažiť Berlín izolovať na európskej úrovni. Snažiť sa, aby sa iné krajiny EÚ odcudzili Nemecku, aby ho začali považovať za nepriateľa.

Myslím si, že tieto dlhodobejšie stratégie Rusko uprednostnilo pred veľkou snahou ovplyvniť voľby.